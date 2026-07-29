Yunuslar Balıkçılarla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunuslar Balıkçılarla Mücadele Ediyor

Yunuslar Balıkçılarla Mücadele Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'nde yunuslar, balıkçıların avına yönelerek zorlu anlar yaşatıyor.

Marmara Denizi'nde balık sezonunun hareketliliği sürerken, Beylikdüzü açıklarında tekne ile açılan balıkçılar ile yunuslar arasında yaşanan amansız "balık" mücadelesi dron kameralarına yansıdı.

Beylikdüzü açıklarında ağlarını denize bırakan balıkçı tekneleri, beklenmedik misafirlerin akınına uğradı. Denizde efor sarf ederek avlanmak yerine balıkçıların yakaladığı balıklara yönelen yunuslar, görsel bir şölen sunarken balıkçılara zor anlar yaşattı. Havadan kaydedilen görüntülerde, yunusların akıllıca uyguladığı avlanma stratejisi net bir şekilde gözler önüne serildi. Uzmanlar, görüntülere yansıyan bu durumu deniz ekosistemindeki besin zinciri dinamiklerinin ve zeki deniz memelilerinin adaptasyon yeteneğinin bir sonucu olarak değerlendiriyor. Yüksek zekaya sahip yunuslar, balıkçı ağlarını kolay ulaşılan bir "açık büfe" olarak kullanmayı öğrenmiş durumda. Bu evrimsel başarı, insan-yaban hayatı çatışmasını doğrudan körüklüyor. Bir yanda ağları parçalanan balıkçılar mağdur olurken, diğer yanda kolay besine ulaşmak isterken ağlara dolanıp boğulma tehlikesi geçiren yunuslar risk altında kalıyor.

Marmara'daki Yunuslar

Bugüne kadar medyada sıkça "Boğaz'da yunus şöleni" veya "Vapurlarla yarışan yunuslar" başlıklarıyla yer bulan bu canlıların balıkçılarla etkileşimi, bilim dünyasının da yakın markajında. Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı sistemi temel olarak üç türe ev sahipliği yapıyor: Kıyılara en yakın yüzen ve ağlarla en çok etkileşime giren Afalina, balıkların peşinden giden Tırtak ve daha utangaç olan Mutur.

Av yağmacılığı

Deniz biyolojisi alanında yapılan son bilimsel çalışmalar, bu çatışmanın temel nedenlerini ortaya koyuyor. Özellikle Marmara Denizi'ndeki aşırı avlanma, kirlilik ve müsilaj gibi çevresel baskılar, yunusların doğal besin stoklarını ciddi oranda azalttı. Doğal ortamda yeterli av bulamayan, özellikle Afalina türü yunuslar, enerji tasarrufu yapmak amacıyla rotalarını doğrudan uzatma ağlarına çeviriyor. Literatürde "depredasyon" (av yağmacılığı) olarak adlandırılan bu durumun her iki taraf için de zarar görmeden çözülebilmesi adına, yunusları ağlardan uzak tutacak akustik caydırıcı sistemlerin (pinger) yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor.

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yunuslar Balıkçılarla Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan Giresun’a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
Konya’daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı
Barcelona metro yangını: 39 yaralı Barcelona metro yangını: 39 yaralı
Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu Giden para inanılmaz Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu! Giden para inanılmaz
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Tether’in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı

10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
09:42
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu Dursun Özbek’ten Musiala açıklaması
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 10:43:50. #7.13#
SON DAKİKA: Yunuslar Balıkçılarla Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.