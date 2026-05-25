Yurt Genelinde Yağışlı Hava Bekleniyor
Yurt Genelinde Yağışlı Hava Bekleniyor

25.05.2026 08:33
Yurt genelinde parçalı bulutlu, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

