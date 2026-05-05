Yurtta Yağışlı Hava Bekleniyor
Yurtta Yağışlı Hava Bekleniyor

05.05.2026 23:07
Marmara, Ege ve İç Anadolu'da yağışlar bekleniyor, sıcaklıklar 6-10 derece düşecek.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Karaman dışında) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve (Kilis dışında) Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği (Yağışların, doğusunda sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 12

İzmir: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
İran’dan BAE’ye Saldırı İddialarına Yanıt
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
