Yüzde 35 Yerel Yağışlar Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Çanakkale çevreleri ile kuzey ve batı kesimlerin parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl, Batman ve ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Az bulutlu 30

Trabzon: Az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL