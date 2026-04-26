Yüzüncü Yıl Bulvarı\'nda asfaltlama çalışması tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda başlattığı asfaltlama çalışmalarının son etabı olan Antalyaspor ve Falez Kavşağı arasını kapsayan 6. etap asfalt çalışmasıyla birlikte bütün etapları tamamladı. Yapılan bu çalışmalarla birlikte Antalya'nın en önemli ana arteri olan Yüzüncü Yıl Bulvarı'nın asfaltı tamamen yenilendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının ardından bozulan ve zamanla deforme olan Yüzüncü Yıl Bulvarı'nı kapsayan yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Etap etap yapılan çalışmaların son kısmı olan Antalyaspor ve Falez Kavşağı arasında yenileme çalışması gerçekleştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Konyaaltı istikametinden şehir merkezi gidiş yönünde Falez Kavşağı alt geçidini 25 Nisan Cumartesi saat 23.00 itibarılya trafiğe kapatarak çalışmalara başladı. Kullanım ömrünü dolduran asfalt kaldırılarak yerine yenisi serildi. Yaklaşık 600 metrelik alanda gerçekleştirilen çalışmalar, belediye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde yürütüldü. Kısa sürede tamamlanan çalışmaların ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı. Yapılan bu çalışmayla birlikte Antalya'nın en önemli ana arteri olan Yüzüncü Yıl Bulvarı'nın asfaltı baştan sona yenilenmiş oldu.

Gece mesaisi ile yol ve kaldırım seferberliği

Fen İşleri Daire Başkanı Serdar Oruç Gün, 6 etap olarak planladıkları asfalt çalışmasının son aşamasını tamamladıklarını belirterek, "Bu çalışmayı yaklaşık 60 araç ve 100'ün üzerinde personelle yürüttük. Trafik güvenliğini sağlamak önceliğimiz olduğu için çalışmalarımızı gece saatlerinde gerçekleştirdik. Asfalt çalışmalarını tamamlamamızın ardından eş zamanlı olarak kaldırım düzenlemelerine de başladık. Bizim için yalnızca araç ve trafik önceliği değil, yaya önceliği de büyük önem taşıyor. Trafikte araçlara sağladığımız konforu yayalarımıza da sunmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu çalışmalar kapsamında aydınlatma sistemlerimiz de yenileniyor. 100. Yıl Bulvarı'nın karanlık noktaları tamamen aydınlatılarak Antalya'ya yakışır, ışıl ışıl bir cadde haline gelecek. Bu süreçte vatandaşlarımızı en az düzeyde etkileyecek şekilde planlama yapıyoruz. Gösterdikleri sabır için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA