Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda asfaltlama çalışması tamamlandı
Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda asfaltlama çalışması tamamlandı

Yüzüncü Yıl Bulvarı\'nda asfaltlama çalışması tamamlandı
26.04.2026 16:56  Güncelleme: 17:07
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda başlattığı asfaltlama çalışmalarının son etabı olan Antalyaspor ve Falez Kavşağı arasını kapsayan 6. etap asfalt çalışmasıyla birlikte bütün etapları tamamladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda başlattığı asfaltlama çalışmalarının son etabı olan Antalyaspor ve Falez Kavşağı arasını kapsayan 6. etap asfalt çalışmasıyla birlikte bütün etapları tamamladı. Yapılan bu çalışmalarla birlikte Antalya'nın en önemli ana arteri olan Yüzüncü Yıl Bulvarı'nın asfaltı tamamen yenilendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının ardından bozulan ve zamanla deforme olan Yüzüncü Yıl Bulvarı'nı kapsayan yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Etap etap yapılan çalışmaların son kısmı olan Antalyaspor ve Falez Kavşağı arasında yenileme çalışması gerçekleştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Konyaaltı istikametinden şehir merkezi gidiş yönünde Falez Kavşağı alt geçidini 25 Nisan Cumartesi saat 23.00 itibarılya trafiğe kapatarak çalışmalara başladı. Kullanım ömrünü dolduran asfalt kaldırılarak yerine yenisi serildi. Yaklaşık 600 metrelik alanda gerçekleştirilen çalışmalar, belediye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde yürütüldü. Kısa sürede tamamlanan çalışmaların ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı. Yapılan bu çalışmayla birlikte Antalya'nın en önemli ana arteri olan Yüzüncü Yıl Bulvarı'nın asfaltı baştan sona yenilenmiş oldu.

Gece mesaisi ile yol ve kaldırım seferberliği

Fen İşleri Daire Başkanı Serdar Oruç Gün, 6 etap olarak planladıkları asfalt çalışmasının son aşamasını tamamladıklarını belirterek, "Bu çalışmayı yaklaşık 60 araç ve 100'ün üzerinde personelle yürüttük. Trafik güvenliğini sağlamak önceliğimiz olduğu için çalışmalarımızı gece saatlerinde gerçekleştirdik. Asfalt çalışmalarını tamamlamamızın ardından eş zamanlı olarak kaldırım düzenlemelerine de başladık. Bizim için yalnızca araç ve trafik önceliği değil, yaya önceliği de büyük önem taşıyor. Trafikte araçlara sağladığımız konforu yayalarımıza da sunmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu çalışmalar kapsamında aydınlatma sistemlerimiz de yenileniyor. 100. Yıl Bulvarı'nın karanlık noktaları tamamen aydınlatılarak Antalya'ya yakışır, ışıl ışıl bir cadde haline gelecek. Bu süreçte vatandaşlarımızı en az düzeyde etkileyecek şekilde planlama yapıyoruz. Gösterdikleri sabır için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda asfaltlama çalışması tamamlandı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 18:01:42.
SON DAKİKA: Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda asfaltlama çalışması tamamlandı - Son Dakika
