Zile'de yağmur sonrası evleri su bastı, vatandaşlar altyapı sorununun çözülmesini istedi
Zile'de yağmur sonrası evleri su bastı, vatandaşlar altyapı sorununun çözülmesini istedi

15.05.2026 22:08  Güncelleme: 22:17
Tokat'ın Zile ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Bahçelievler Mahallesi'nde zemin katları su bastı. Mahalle sakinleri her yıl aynı mağduriyeti yaşadıklarını belirterek altyapı sorununun çözülmesini istedi.

Zile ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Bahçelievler Mahallesi'nde su baskını yaşandı. Evlerin zemin katlarına dolan çamurlu su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir evin mutfak bölümünü su basarken, eşyalar zarar gördü. Mahalle sakinleri, altyapının yetersiz kaldığını öne sürerek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti. Yağış sonrası bölgede temizlik ve tahliye çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Mahallede her yıl aynı durumun yaşandığını söyleyen Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Mahmut Yıldırım, "Her yağmurda buralar su doluyor. Buna bir şekilde çözüm bulunmasını istiyoruz. Belediye olarak hükümet olarak ne yapılacaksa yapılsın. Her sene aynı şey oluyor. Yaşlı teyzelere evi yenileyip yeni düzen kurduk. Son hali bu işte" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

