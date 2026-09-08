Zonguldak\'ta 15 gündür kapatılmayan çukur esnafın işlerini yarı yarıya düşürdü

Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesinde 15 gündür kapatılmayan çukur esnafı canından bezdirdi.

Zonguldak Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından Mithatpaşa Mahallesi Defterdar Sokak'ta yağmur hattı ve kanalizasyon çalışmaları kapsamında sokak 15 gün önce kazıldı.

Günler geçmesine rağmen kazılan çukur hala kapatılmadı.

Çukur akan kanalizasyon pis kokuya neden olurken, kapatılmayan çukur nedeniyle esnafın işleri yarı yarıya düştü.

Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, "15 gün önce çalışma nedeniyle bu çukur açıldı. Ama hala kapatılmadı. Çukura akan kanalizasyon nedeniyle sokağımız pis kokudan ve sinekten geçilmiyor. İşlerimiz düştü. Bu esnafa reva mı? Böyle vurdum duymazlık olmaz. Bizim kiramız ve giderimiz var. İş yapamayınca bunları nasıl ödeyeceğiz. Dükkana müşteri gelmiyor" dediler.