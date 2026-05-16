Zonguldak\'ta Bahar Manzaraları

Zonguldak'ta baharın gelişiyle yeşilin tüm tonlarına bürünen ormanlık alanlar, dron ile kartpostallık manzaralar oluşturdu. Görüntüler, bölgenin madencilik kimliğinin yanı sıra sahip olduğu zengin ekolojik dokuyu da belgeledi.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Zonguldak'ta, Gelik beldesini kaplayan geniş orman dokusu ve kırsal alanlar havadan görüntülendi. Zengin bitki çeşitliliği ve yüksek karbon emilim kapasitesiyle bilinen bu ormanlar, hem bölge ekosisteminin dengesi hem de yaban hayatının devamlılığı için hayati bir rol üstleniyor. Kırsal yerleşimlerle iç içe geçen yoğun bitki örtüsü, Zonguldak'ın sadece sanayi ve maden sektörüyle değil, aynı zamanda devasa yeşil varlığıyla da ülkenin en değerli coğrafyalarından biri olduğunu kanıtladı. - ZONGULDAK