Zonguldak'ta hatalı parklar nedeniyle araç trafiğinin tek şeritten sağlandığı Mimar Yılmaz Yaşkan Sokak'a, Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Aslantürk'ün girişimleri sonucu duba yerleştirildi. Yapılan düzenlemeyle araçların yol kenarına park etmesinin önüne geçildi.

Zonguldak kent merkezindeki Terakki Mahallesi Mimar Yılmaz Yaşkan Sokak'ta uzun süredir yaşanan hatalı park sorunu, belediyenin yaptığı düzenlemeyle çözüldü. Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Aslantürk'ün Zonguldak Belediyesi nezdindeki girişimleri sonucu sokağa plastik dubalar yerleştirildi.

Rampa üzerinde bulunan sokakta, "Park Yapılmaz" tabelasına rağmen yol kenarına bırakılan araçlar nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyordu. Karşı yönlerden gelen sürücüler sık sık karşı karşıya kalırken, araçlardan biri geri manevra yaparak diğerine yol vermek zorunda kalıyordu.

Mahalle sakinlerinin şikayetlerine konu olan sorunun giderilmesi için harekete geçen Muhtar Ferit Aslantürk, belediyeyle görüşerek bölgede fiziki düzenleme yapılmasını sağladı. Belediye ekiplerinin yerleştirdiği dubalarla yol kenarına araç park edilmesi engellendi. Böylece rampadan yukarı çıkan ve aşağı inen sürücüler için trafik akışı daha güvenli hale geldi.