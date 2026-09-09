Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Eylül'de denize girişler yasaklandı
Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 9 Eylül Çarşamba günü kent genelinde denize girmek yasaklandı. Valilik, can güvenliğinin korunması amacıyla alınan bu karara vatandaşların uymasını istedi.
Zonguldak'ta denize girişlere bir gün süreyle izin verilmeyecek.
Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere bir gün süreyle izin verilmeyecek. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 9 Eylül 2026 Çarşamba günü kent genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Ayrıca vatandaşlardan gün boyunca uygulanacak yasağa uymaları istendi.
Kaynak: İHA
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