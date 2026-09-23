Zonguldak\'ta sağanakta dere taştı, küçük sanayi sitesinde atölyeleri su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağış ve sel uyarısının ardından Zonguldak'ta etkili yağışlar sebebiyle kentin birçok noktasında su baskınları yaşandı.

Çaydamar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Küçük Sanayi Sitesi sağanaktan en çok etkilenen yerlerin başında geldi. Küçük sanayi sitesi mevkisinde, yağmur sularının şiddetine dayanamayan dere yükseldi. Taşkınla birlikte önce bölgedeki bir su fabrikasının binasının önü sular altında kaldı.

Atölyeleri su bastı, yol çamur ve molozla kaplandı

Sanayi bölgesine yönelen sular, kısa sürede küçük sanayi sitesindeki bazı atölyelerin içerisine kadar girdi. Esnafın ve çalışanların yaşadığı panik anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Dere sularının beraberinde sürüklediği odun parçaları, yoğun çamur ve taş molozları sanayi sitesinin yolunu doldurdu.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Güzergah üzerindeki yolda mazgalların tıkanması sonucu büyük bir su birikintisi meydana gelirken, belediye ekipleri biriken suyu tahliye edebilmek için mazgal açma çalışması yürüttü.

Kozlu sahil yolunda biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı

Sağanak yağış Kozlu ilçesinde de zor anlar yaşandı. Yağışların ardından Kozlu sahil yolu kısa süreliğine su ile doldu. Trafiğin aksadığı bölgede ekiplerin anında müdahalesiyle mazgal açma çalışmaları yapıldı ve suyun tahliye edilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

"Sular bir anda geldi, dere yolla birleşti"

Mahmut Tuncay isimli vatandaş, "Gündüzden beri yağıyordu. Sular bir anda geldi. Burada dere taştı. Sanayi sitesinin içerisine kadar geldi. Dere yolla birleşti. Şimdi sular çekildi ancak bazı arkadaşlarımızın iş yerlerine sular girmiş. Ekipler temizlik çalışması yaptılar" dedi.

Bölgede suların kısmen çekilmesiyle birlikte belediye ve karayolları ekiplerinin başlattığı moloz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.