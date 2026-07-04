Zonguldak'ta havanın sıcak olmasını fırsat bilen sahillere koştu.
Zonguldak'ta hava sıcaklığının 24 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar sahille koştu. Vatandaşlar sıcak havanın tadını yürüyüş yaparak ve güneşlenerek geçirdi. Sıcak havanın akşam saatlerinde yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor. - ZONGULDAK
Son Dakika › Çevre › Zonguldak'ta Sıcak Hava Sahilleri Şenlendirdi - Son Dakika
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