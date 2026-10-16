Zonguldak\'ta su basan Gökgöl Mağarası\'nda temizlik başlatıldı, ziyarete kapatıldı

Zonguldak'ta son 24 saatte etkili olan şiddetli sağanak yağış, Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası olan Gökgöl Mağarası'nda su baskınına neden oldu. İçerisindeki yürüyüş alanları su ve çamurla kaplanan mağara geçici olarak ziyarete kapatılırken, yeniden ziyaretçi kabul edilebilmesi için temizlik çalışması başlatıldı.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışların ardından Zonguldak-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Gökgöl Mağarası'nın içinden geçen yer altı deresinin su seviyesi yükseldi. Artan su seviyesi nedeniyle mağaranın ziyaretçilere açık bölümlerini su bastı. Suların taşıdığı çamur da yürüyüş parkurunda birikti. Yaşanan su baskınının ardından mağaraya ziyaretçi girişleri durduruldu.

Mağarada temizlik çalışması başlatıldı

Zonguldak İl Özel İdaresi ekipleri, su baskınının ardından mağarada temizlik çalışmalarına başladı. Yürüyüş güzergahında biriken su ve çamurun temizlenmesi için çalışma yürütülürken, mağaranın yeniden ziyarete açılması için hazırlıklar sürüyor. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Gökgöl Mağarası'nın yeniden ziyaretçilerini ağırlaması hedefleniyor.

Toplam 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası olan Gökgöl Mağarası'nın 875 metrelik bölümü turizme açık bulunuyor. İçerisindeki sarkıt, dikit ve traverten oluşumlarıyla bilinen mağara, yıl boyunca yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.