Zonguldak\'ta taşkın suları limana çamur ve atık taşıdı, su çamur rengine döndü

Zonguldak'ta taşkın suları limana çamur ve atık taşıdı, su çamur rengine döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak kent merkezinde dün gün boyu etkili olan şiddetli yağış, Çaydamar ve Üzülmez derelerinin debisini artırdı. Taşkın sularının denize sürüklediği çamur ve çöpler liman bölgesinde suyu çamur rengine çevirirken yüzeyde çöp birikintileri oluştu.
Zonguldak'ta sağanak yağışın ardından taşkın sularının taşıdığı çamur ve atıklar liman bölgesini sarıya boyadı.
Kent merkezinde dün gün boyu etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, Çaydamar ve Üzülmez derelerinin debisini artırdı. Şiddetli akıntıyla birlikte çevreden kopan çamur tabakaları ve dere yataklarındaki çöpler doğrudan Karadeniz'e sürüklendi.
Derelerin denize ulaştığı liman bölgesinde suyun rengi tamamen çamur rengine dönerken, su yüzeyinde çöp birikintileri oluştu.
Kaynak: İHA
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