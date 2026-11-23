Zonguldak Valiliği, kent genelinde bu akşamdan itibaren etkisini artıracak kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor.

Zonguldak Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kent genelinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak yağışların 24 Kasım Salı günü saat 23.59'a kadar etkili olacağı bildirildi. Kent genelinde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği açıklamada, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte iç ve yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği belirtildi.

Valilik, kuvvetli yağışların yol açabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.