Zorlu araziler "çalı canavarı" ile temizleniyor

Kocaeli'de sürücülerin görüş açısını daraltan ve görüntü kirliliği oluşturan yabani otlar ile çalılar, zorlu arazi şartlarına uygun modern ekipmanlarla temizlenerek yollar daha güvenli hale getiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, kent genelindeki zorlu arazi şartlatına ot ve çalı temizliğini özel donanımlı iş makinesiyle gerçekleştiriyor. Ekipler, kent genelindeki yol kenarları, orta refüjler ve standart araçların müdahale etmekte güçlük çektiği eğimli ve dar alanlarda "çalı canavarı" adı verilen özel donanımlı iş makinesini kullanıyor. Binlerce metrekarelik alanda yoğun bitki örtüsüne müdahale eden makine, temizlik sürecini hızlandırıyor.

Çalışmalar kapsamında, yol kenarlarında kontrolsüz uzayarak sürücülerin görüş açısını daraltan ve trafik güvenliğini riske atan bitkiler de temizleniyor. Teknolojik ekipman desteğiyle yürütülen faaliyetler sayesinde hem çevre düzeni sağlanıyor hem de ulaşım daha güvenli hale getiriliyor. - KOCAELİ