Diyadin'de Jeotermal Sera Projesi Başladı - Son Dakika
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Diyadin'de Jeotermal Sera Projesi Başladı

Diyadin\'de Jeotermal Sera Projesi Başladı
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Diyadin'de 6 etaplı jeotermal sera projesinin ilk etabı tamamlandı, hedef yıllık 8 bin ton domates.

Diyadin'de Jeotermal Sera Projesi BaşladıAğrı’nın Diyadin ilçesinde yükselen Tarıma Dayalı Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi’nde birinci etap çalışmaları tamamlanarak ilk fideler toprakla buluştu. Toplam 6 etaplık projede hedef; yıllık 8 bin ton domates üretimi ve bölgesel istihdamda sıçrama yakalamak.

?Ağrı’da tarımsal üretimi modernize etmek ve kent ekonomisine güçlü bir istihdam kapısı açmak amacıyla hayata geçirilen Diyadin Tarıma Dayalı Jeotermal Sera OSB projesinde çalışmalar hızla sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın finansman desteği ve Diyadin Sera OSB Yönetimi’nin yakın takibiyle yürütülen 6 etaplık mega projede ilk somut adımlar atıldı.

İLK ETAP TAMAMLANDI

Proje kapsamında tamamlanan 1. Etap’taki 130 bin metrekarelik alana yayılan 6 sera parselinde kurulum tamamlanarak fide dikim sürecine  geçildi.

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği 2. Etap’ta ise 6 parselin tamamının tahsisi yapıldı. Bu alandaki 90 bin metrekarelik 4 parselde inşaat çalışmaları başlarken, kalan 40 bin metrekarelik 2 parselde ise kurulum faaliyetlerinin Ağustos ayı itibarıyla başlatılması planlanmakta.

YILLIK 8 BİN TON REKOLTE HEDEFLENİYOR

Jeotermal kaynakların sağladığı ısıtma avantajıyla dört mevsim üretim yapılması planlanan tesiste rekolte hedefleri de açıklandı. İlk iki etap toplamında ulaşılan 260 bin metrekarelik sera alanında, yıllık ortalama 7 bin 500 ile 8 bin ton arasında topraksız ve yüksek kaliteli domates üretilmesi hedefleniyor.

Kalan 4 etabın da tamamlanması için alt ve üstyapı çalışmalarının sürdüğü bölgede, projenin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte Ağrı’nın Doğu Anadolu'daki en önemli sebze üretim merkezlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yükselen Tarıma Dayalı Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi’nde birinci etap çalışmaları tamamlanarak ilk fideler toprakla buluştu. Toplam 6 etaplık projede hedef; yıllık 8 bin ton domates üretimi ve bölgesel istihdamda sıçrama yakalamak.

Ağrı’da tarımsal üretimi modernize etmek ve kent ekonomisine güçlü bir istihdam kapısı açmak amacıyla hayata geçirilen Diyadin Tarıma Dayalı Jeotermal Sera OSB projesinde çalışmalar hızla sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın finansman desteği ve Diyadin Sera OSB Yönetimi’nin yakın takibiyle yürütülen 6 etaplık megaprojede ilk somut adımlar atıldı.

Kaynak: Haber Platformu

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Diyadin Diyadin'de Jeotermal Sera Projesi Başladı - Son Dakika

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