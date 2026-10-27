Ağrı İl Müftüsü İlhan, Saha Buluşmaları kapsamında Diyanet heyetini ağırladı - Son Dakika
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Ağrı İl Müftüsü İlhan, Saha Buluşmaları kapsamında Diyanet heyetini ağırladı

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Ağrı İl Müftüsü İlhan, Saha Buluşmaları kapsamında Diyanet heyetini ağırladı
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Diyanet İşleri Başkanlığı heyeti, “Saha Buluşmaları 2026: İstişare ve Gelişim” programı kapsamında Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette il genelindeki din hizmetlerinin geliştirilmesi ve sahadaki ihtiyaçlara yönelik çalışmalar görüşüldü.


Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Plan ve Programlar Daire Başkanı Kadri Taha Dalmış ile Eğitim Uzmanı Muhittin Aysan, “Saha Buluşmaları 2026: İstişare ve Gelişim” programı kapsamında Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ı makamında ziyaret etti.

Ağrı İl Müftüsü İlhan, Saha Buluşmaları kapsamında Diyanet heyetini ağırladı

Gerçekleştirilen ziyarette, il genelinde yürütülen din hizmetlerine yönelik çalışmalar ele alınırken mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve sahadaki ihtiyaçlara yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, nazik ziyaretlerinden dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı heyetine teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve din hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik iş birliği ve istişarenin öneminin vurgulanmasının ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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