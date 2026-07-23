2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu! Kalede büyük sürpriz

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İspanya, finalde Arjantin'i mağlup ederek turnuvanın şampiyonu olmayı başardı.

DÜNYA KUPASI'NIN EN İYİ 11'İ BELLİ OLDU

Birçok futbolcu turnuvaya performansıyla damgasını vururken, kupanın en iyi 11'i oylamasının sonuçları da belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre turnuvanın en iyi 11'i, taraftar oylamasıyla seçildi.

KALEDE SÜRPRİZ, RONALDO 11'DE YOK

Dünya Kupası'nın en iyi 11'inde kaledeki tercih dikkat çekti. Yeşil Burun Adaları kalesini koruyan 40 yaşındaki Vozinha, turnuvada gösterdiği başarılı performansla taraftarlar tarafından ödüllendirildi. Şampiyon İspanya'nın sadece 1 gol yiyen kalecisi Unai Simon kendisine kadroda yer bulamadı. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo da turnuvanın hayal kırıklıklarından biri olarak taraftarların tercihleri arasında yer almadı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'inde şu isimler yer aldı:

Kaleci: Vozinha (Yeşil Burun Adaları)

Defans: Pedro Porro (İspanya), Marc Cucurella (İspanya), Lisandro Martinez (Arjantin), Dayot Upamecano (Fransa)

Orta saha: Rodri (İspanya), Jude Bellingham (İngiltere), Michael Olise (Fransa)

Forvet: Lionel Messi (Arjantin), Kylian Mbappe (Fransa), Erling Haaland (Norveç)