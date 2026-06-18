Jorge Jesus milli takıma gidiyor! Dünya Kupası sonrası imzayı atacak - Son Dakika
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Jorge Jesus milli takıma gidiyor! Dünya Kupası sonrası imzayı atacak

Jorge Jesus milli takıma gidiyor! Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
18.06.2026 10:12
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile şampiyonluk yaşayan Jorge Jesus'un yeni adresi netleşiyor. Bir dönem yeniden Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilen deneyimli teknik adamın, Dünya Kupası'nın ardından Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Son olarak Al Nassr'ı çalıştıran ve Suudi Arabistan'da şampiyonluk yaşayan Jorge Jesus, takımdan ayrılmasının ardından yeni görevi için geri sayıma geçti. Deneyimli teknik adamın adı son dönemde yeniden Fenerbahçe ile anılsa da Portekiz basınından farklı bir iddia geldi.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Daha önce Fenerbahçe'de görev yapan Jorge Jesus'un sarı-lacivertli kulüple yeniden çalışabileceği yönünde haberler ortaya çıkmıştı. Portekizli teknik adam da Fenerbahçe hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Ancak taraflar arasında resmi bir girişim yaşanmadı.

HEDEF PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Dünya Kupası sonrasında Roberto Martinez ile yolların ayrılması bekleniyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında alınan sürpriz beraberliğin ardından Martinez üzerindeki baskının arttığı belirtilirken, federasyonun Jorge Jesus'u göreve getirmeyi planladığı öne sürüldü.

DÜNYA KUPASI SONRASI İMZA

Haberde, Jorge Jesus'un da Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırmaya sıcak baktığı ve teknik direktörlük kariyerini tamamlamadan önce ülkesinin milli takımında görev yapmak istediği ifade edildi. Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki performansına göre turnuva sonrasında taraflar arasında resmi görüşmelerin hız kazanması ve anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.

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Son Dakika Dünya Kupası Jorge Jesus milli takıma gidiyor! Dünya Kupası sonrası imzayı atacak - Son Dakika

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