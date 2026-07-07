Mısırlı futbolcu gözyaşları içinde isyan etti: Dünya Kupası zaten ayarlanmış

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır, Arjantin'e 3-2 yenilere turnuvaya veda etti. Elenmenin faturasını maçın hakemine kesen Mısır'ın yıldız futbolcusu Mostafa Zico, karşılaşmanın ardından çok sert açıklamalar yaptı.

''DÜNYA KUPASI ZATEN AYARLANMIŞ''

Maç içindeki hakem kararlarına büyük tepki gösteren Zico, "Tebrikler Arjantin. Dünya Kupası zaten ayarlanmış. O yüzden hakeme veya başka bir faktörlere hiç ihtiyaçları yoktu bence.'' dedi.

''HAKEM ADALETSİZ, ALLAH BANA YETER''

Sözlerine devam eden Zico, Hakem adaletsiz. Allah bana yeter, O ne güzel vekildir. Bütün bir milletin emeğini boşa harcıyor. Kupa Arjantin'e veriliyor." ifadelerini kullandı.