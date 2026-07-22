Dünya futbolunun iki efsane ismi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki ezeli rekabet, saha dışındaki hamlelerle yeniden alevlendi. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, sosyal medyada yaptığı son etkileşimle futbol kamuoyunun gündemine oturdu.
Dünya Kupası sürecinde hakem kararları ve organizasyon yönetimiyle ilgili tartışmalar sürerken, İspanyol medyasında FIFA’nın Arjantin’e ve Lionel Messi’ye kayırmacılık yaptığı yönünde iddialar öne sürüldü. İspanya'daki bir futbol programında yer alan ve bir gazetecinin Arjantin ve Messi'yi yolsuzlukla suçlayan, Arjantin’in önünü açtığını savunan sözlerinin yer aldığı bir paylaşımı beğenen Cristiano Ronaldo, bu adımıyla büyük ses getirdi.
Ronaldo’nun, Messi ve Arjantin Milli Takımı hakkındaki bu iddiaları içeren gönderiyi beğenmesi, futbolseverler tarafından doğrudan bir gönderme ve tepki hamlesi olarak yorumlandı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Ronaldo'dan Messi'yi çok kızdıracak hamle - Son Dakika
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