Shakira'dan çocukların geleceğine ışık tutacak anlamlı hareket
Ünlü şarkıcı Shakira, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi şarkısı ''Dai Dai''den elde edeceği tüm telif gelirini çocukların eğitimi için bağışlayacağını açıkladı. Kolombiyalı sanatçı ayrıca turnesinde satılan her bilet başına 1 doları da aynı fona aktaracak.
Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, çocukların geleceğine ışık tutacak devasa bir sosyal sorumluluk adımına imza attı.
TELİF GELİRLERİNİ ÇOCUKLAR İÇİN BAĞIŞLAYACAK
Sanatçı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi şarkısı olan "Dai Dai"den elde edeceği tüm telif gelirlerini çocukların eğitimi için bağışlayacağını açıkladı.
TURNESİNDE SATILAN HER BİLET İÇİN DE 1 DOLAR AKTARACAK
Eğitime verdiği önemle tanınan Shakira, bununla da sınırlı kalmayarak önümüzdeki turnesinde satılacak her bir bilet başına 1 doları da aynı fon hesabına aktaracağını duyurdu. Uzun yıllardır ihtiyaç sahibi çocuklara okul ve eğitim imkânı sunan yıldız isim, bu hamlesiyle Dünya Kupası heyecanını anlamlı bir iyilik hareketine dönüştürdü.
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