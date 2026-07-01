Sosyal medyayı sallayan Haaland videosu yapay zeka çıktı

Dünyaca ünlü Norveçli golcü Erling Haaland'ın yemek yerken camdaki yansımasını fark edip irkildiği anları gösterdiği iddia edilen video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Ancak paylaşılan görüntülerin gerçek olmadığı ortaya çıktı.

YAPAY ZEKÂ İLE ÜRETİLDİ

Videoda Haaland'ın kendi yansımasını görünce korktuğu izlenimi verilse de, görüntülerin yapay zekâ teknolojisi kullanılarak oluşturulduğu belirtildi.

Sosyal medyada hızla yayılan klibin, gerçeği yansıtmadığı ve dijital olarak üretildiği ifade edildi.

ÇİN'DE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Paylaşılan bilgilere göre Haaland, kısa süre önce Çin'de yer aldığı bir bitkisel içecek reklamında Çince konuşmasının ardından ülkede büyük ilgi görmeye başladı. Yapay zekâyla hazırlanan bu video da Çin sosyal medya platformlarında hızla yayılarak milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

Gerçekmiş gibi servis edilen görüntüler, yapay zekâ ile üretilen içeriklerin sosyal medyada ne kadar hızlı yayılabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.