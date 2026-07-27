Trabzonsporlu Cabral'ın füzesi 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü seçildi
Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral'ın 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'e attığı gol, turnuvanın golü seçildi.
FIFA tarafından düzenlenen ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 2026 Dünya Kupası'nın en iyi golü anketi sonuçlandı.
TURNUVANIN GOLÜ TRABZONSPORLU CABRAL'DAN
Milyonlarca futbolseverin oy kullandığı oylamada zirvenin sahibi, Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral oldu. Turnuva boyunca atılan birbirinden şık gollerin yarıştığı ankette, Cabral'ın son 32 turunda Arjantin ağlarına gönderdiği muazzam gol, futbolseverler tarafından dev turnuvanın en güzel golü olarak seçildi.
TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM
Süper Lig devi Trabzonspor, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak ''Futbolcumuz Sidny Lopes Cabral’ın, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin’e attığı gol, turnuvanın en iyi golü seçildi.'' ifadelerine yer verdi.
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