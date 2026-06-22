Yıldız futbolcudan imamlık kararı: Kur\'an-ı Kerim\'i ezberlemek istiyorum

Manchester United'ın Faslı yıldızı Noussair Mazraoui, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından aktif futbol kariyerini sonlandırabileceğini belirtti. Mazraoui, "Hayat kısa. Dünya Kupası'ndan sonra emekli olabilirim" ifadelerini kullandı.

FUTBOL SONRASI HEDEFİNİ AÇIKLADI

Kariyerinin ardından nasıl bir hayat sürmek istediğini de anlatan Faslı oyuncu, futbol dışında farklı hedefleri olduğunu söyledi. Mazraoui, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istediğini belirtirken, bir camide imamlık yapma hayalinin bulunduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Manchester United forması giyen yıldız futbolcunun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok futbolsever, üst düzey futbolda kariyerini sürdürürken böyle bir hedef açıklamasının dikkat çekici olduğunu belirtti.

FAS MİLLİ TAKIMININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

Kariyerinde Ajax, Bayern Münih ve Manchester United formaları giyen Mazraoui, uzun yıllardır Fas Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Tecrübeli futbolcunun Dünya Kupası sonrası kariyerine ilişkin vereceği karar şimdiden merak konusu oldu.