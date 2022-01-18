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1 milyon yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar! İşte "Gökyüzü adalarında" yaşayan kuşlar - Son Dakika

1 milyon yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar! İşte "Gökyüzü adalarında" yaşayan kuşlar

18.01.2022 15:20
1 milyon yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar! İşte "Gökyüzü adalarında" yaşayan kuşlar

Bilim insanları Afrika'nın Sahra Altı bölgesinde "gökyüzü adaları" diye anılan izole ve yüksek dağlarda 1 milyon yıldır aynı "şarkının" yankılandığını keşfetti.

Yeni bir araştırmaya göre, bölgedeki küçük, renkli kuşlar öterken en az 500 bin yıldır aynı melodileri kullanıyor. Araştırmacılar melodilerin muhtemelen 1 milyon yıl önce de aynı olduğunu düşünüyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Nectariniidae ailesinde yer alan ve güneş kuşları diye anılan minik canlılar, Afrika ve Asya'da yaygın görülüyor. Sinek kuşlarına benzeyen bu renkli hayvanlar nektarla besleniyor. ABD'deki Berkeley Üniversitesi'nde görev alan, araştırmanın ortak yazarı Rauri Bowie, bu kuşları "önümüzde duran küçük mücevherler" diye niteledi.

Bowie ve meslektaşları Doğu Afrika'nın izole dağlarının zaman içinde çok az jeolojik değişim geçirdiğini biliyordu. Bu nedenle kuşların birçok özelliğinin de değişmeden kalabileceğini düşünüyordu. Bunu doğrulamak isteyen ekip, 2007 ve 2011 arasında Doğu Afrika'da 15 ayrı bölgeyi ziyaret etti ve Latince adı Cinnyris mediocris olan çift yakalı güneş kuşlarına odaklandı.

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Araştırmacılar daha sonra kuşların melodilerinin nasıl evrimleştiğini anlamak için DNA'larındaki genetik farklılıkları inceledi ve istatistiksel bir teknik geliştirdi. Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırma, bu dağlarda yaşayan bazı kuşların hala aynı melodilerde öttüğünü ortaya koydu.

Dahası, aynı şarkıları söyleyen bazı kuş türleri arasında uzun mesafeler vardı ve bunların genetik açıdan farklılaşması çok uzun süre önce gerçekleşmişti. Biyologlar genellikle kuş şarkılarının zaman içinde evrimleşip değişeceğini öngörüyor. Bu nedenle ekibin bulguları şaşırtıcı diye nitelendi.

''BANA GÖRE GERÇEKTEN BÜYÜLEYİCİ BİR BULGU''

Bowie'ye göre söz konusu öngörü, bilim insanlarının genellikle çevre koşullarının yıllar içinde birçok kez değiştiği Kuzey Yarımküre'deki kuşları incelemesinden kaynaklanıyor. Kuzey Yarımküre'de kuşların, buzulların erimesi gibi değişimlerle birlikte yeni ortamlara daha iyi uyum sağlamak için yeni renkler, şarkılar ve davranışlar geliştirdiği düşünülüyor.

Öte yandan Doğu Afrika'nın dağlarında çok az değişikliğin meydana gelmesi, güneş kuşlarının farklı şarkılar geliştirmek için hiçbir nedenleri olmadığını gösteriyor. Bowie, buradan hareketle kuşların ve ötüşlerinin milyonlarca yıl boyunca değişmeden kalabileceği sonucuna vardıklarını söylüyor: Bana göre bu gerçekten büyüleyici bir bulgu.

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Araştırma, Afrika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 1 milyon yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar! İşte 'Gökyüzü adalarında' yaşayan kuşlar - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 1 milyon yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar! İşte "Gökyüzü adalarında" yaşayan kuşlar - Son Dakika
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