10 Avrupa Ülkesi Anti-Balistik Füze Koalisyonu Kurdu - Son Dakika
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10 Avrupa Ülkesi Anti-Balistik Füze Koalisyonu Kurdu

10 Avrupa Ülkesi Anti-Balistik Füze Koalisyonu Kurdu
14.07.2026 08:49
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Fransa ve 9 diğer ülke, balistik füze tehditine karşı koalisyon oluşturdu, kapasite geliştirecek.

FRANSA ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi, balistik füzelerin oluşturduğu artan tehdide karşı Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını bildirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Anti-Balistik Füze Koalisyonu toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Ukrayna ve İngiltere liderleri ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu ülkelerin liderlerinin balistik füzelerin oluşturduğu tehdidin ve Avrupa kıtası için savunma kapasitesinin artan öneminin farkında olduğu kaydedildi.

Balistik füzelere karşı yalnızca savunma amaçlı bir koalisyonun kuruluşunun duyurulduğu açıklamada, "Anti-balistik kapasite geliştirmek için yılmadan çalışmayı hedefleyen başat projesine desteğimizi bildiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, koalisyonun uluslararası yükümlülüklerine ve yasal çerçeveye uygun olarak ilk operasyonel kapasitesi için yol haritası oluşturulacağı taahhüt edildi. Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Ukrayna ve İngiltere'nin koalisyonun kurucu ülkeleri olduğu bildirilen açıklamada, bununla birlikte koalisyonun, aynı hedefleri taşıyan ülkelerin katılımına açık olduğu da belirtildi.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Savunma, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 10 Avrupa Ülkesi Anti-Balistik Füze Koalisyonu Kurdu - Son Dakika

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