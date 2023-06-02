12 metre yükseklikten atladı, hayatını plastik dolu çuval kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

12 metre yükseklikten atladı, hayatını plastik dolu çuval kurtardı

02.06.2023 00:22

Meksika'da 12 metre yükseklikten kendisini aşağı atan adamın hayatı, plastik dolu çuvalın üzerine düşmesi sayesinde kurtuldu.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde yer alan Santa Catarina şehrinde sabah saatlerinde göçmen olan 50 yaşındaki bir adam, girdiği deponun yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki çatısına tırmanarak intihar girişiminde bulundu.

PLASTİK DOLU ÇUVALIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çalışanların ihbarı üzerine depoya kısa sürede Nuevo Leon Eyaleti Sivil Koruma yetkileri ve polis ekipleri gelirken, çatıya tırmanan adam itfaiye merdiveni ile aşağı indirmek için ikna etmeye çalışıldı. Bir süre sonra çatının girişlerini daha fazla tutamayan adam, metrelerce yüksekten depo çalışanları tarafından altına konulan plastikle dolu çuvalın üzerine düştü.

ÇUVAL SAYESİNDE HAYATTA KALDI

Çuval sayesinde hayatta kalan adam, intihar girişiminden yaralı olarak kurtuldu. Adam tedavi için hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

İntihar, Sonora, Leon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 12 metre yükseklikten atladı, hayatını plastik dolu çuval kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
00:36 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile devam edilmeyecek, yerine düşünülen 3 isim var
00:31 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile devam edilmeyecek, yerine düşünülen 3 isim var
00:22 Muğla'da infial yaratan olay! Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini ateşe verdi
00:22 Ali Koç'tan taraftarın gönlünü alacak hamle! İmza attırmaya çalıştığı ismi beğenmeyen yok
00:22 Marmaray'ın tutunma aparatlarındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan görsellerini söktü! TCDD, kadınla ilgili harekete geçti
00:22 Yolun sonu! Veda gibi bir paylaşım yapan Burak'ın yeni adresi çok konuşulur
00:21 Gazeteci Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti
00:21 UEFA finalinin olay hakemini havaalanında kıstırdılar! Nefes aldığına şükrediyor
00:13 Muğla'da infial yaratan olay! Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini ateşe verdi
00:03 UEFA finalinin olay hakemini havaalanında kıstırdılar! Nefes aldığına şükrediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2023 02:20:02. #1.11#
SON DAKİKA: 12 metre yükseklikten atladı, hayatını plastik dolu çuval kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement