12 Yaşındaki Çocuğun Kafatası Operasyonla Yerine Takıldı - Son Dakika
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12 Yaşındaki Çocuğun Kafatası Operasyonla Yerine Takıldı

14.07.2023 15:57

Arabaya çarptıktan sonra kafatası omurgasının en üst vertebraesinden ayrılan 12 yaşındaki Suleiman Hassan, başarılı bir operasyonla kafatası yerine takıldı. Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, çocuğun kafasının boyun tabanından tamamen ayrıldığını belirtti. Operasyon sonucunda çocuğun hayatta kalma oranı yüzde 50 olarak açıklandı. Hassan, boyun ateli ile taburcu edildi ve iyileşme süreci takip edilecek.

Arabaya çarptıktan sonra kafatası omurgasının en üst vertebraesinden ayrılan 12 yaşındaki Suleiman Hassan hemen Hadassah Tıp Merkezi'ne kaldırıldı ve travma biriminde operasyona alındı.

Çocuğun başı, korkunç bir kaza sonrasında başarılı bir operasyonla yerine takıldı

Doktorlar, çocuğun kafasının "boyun tabanından tamamen ayrıldığını" belirtti.

Ortopedi uzmanı Dr. Ohad Einav'ın yönettiği ve birkaç saat süren "mucize" operasyonda, tıbbi ekip, "hasar gören bölgede yeni plakalar ve sabitlemeler" kullanılarak ameliyatı gerçekleştirdi.

Einav, "Çocuğu kurtarma yeteneğimiz, bilgimiz ve ameliyathane içindeki en yenilikçi teknolojiye borçluyuz" dedi.

Tıp ekibi, Hassan'ın hayatta kalma oranının yaklaşık yüzde 50 olduğunu belirtti ve operasyonun başarısını "kısa bir mucize" olarak nitelendirdi.

Haziran ayında gerçekleştirilen operasyonun sonuçları bir ay sonra duyuruldu.

Hassan, boyun ateli ile taburcu edildi ve tıbbi ekipler, çocuğun iyileşme sürecini izlemeye devam edecek.

Einav, "Böyle bir çocuğun nörolojik eksiklikler veya duyusal veya motor işlev bozuklukları olmaması ve bu kadar uzun bir süreçten sonra normal işlev görmesi ve yardımsız yürüyebilmesi, küçük bir durum değil" dedi.

Yerel medya tarafından yapılan haberlere göre, Hassan'ın ailesi süreç boyunca yanından hiç ayrılmadı ve babası oğlunun hayatını kurtaran herkese "büyük bir teşekkür" etti. "Hepinizin mübarek olduğunu" belirterek "Teşekkür ederim, sizin sayenizde hayatını geri kazandı, olasılıklar düşük ve tehlike belliydi" dedi.

"Oğlunu kurtaran şey, profesyonellik, teknoloji ve hızlı karar verme yeteneğine sahip travma ve ortopedi ekibiydi." Einav, ameliyatın "son derece nadir" olduğunu ve bir çocuğun başının yetişkin bir kişiye göre daha büyük olması nedeniyle onların "daha hassas" olduğunu belirtti.

"Bu hiç yaygın bir ameliyat değil, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde. Bu tür bir operasyon için bir cerrahın bilgi ve deneyime ihtiyacı var" dedi.

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