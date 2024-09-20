12 Yaşındaki Çocuk Ayıyı Vurarak Babasını Kurtardı - Son Dakika
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BBC

12 Yaşındaki Çocuk Ayıyı Vurarak Babasını Kurtardı

12 Yaşındaki Çocuk Ayıyı Vurarak Babasını Kurtardı

Wisconsin'de 12 yaşındaki Owen Bejerman, babasına saldıran ayıyı vurarak hayatını kurtardı.

20.09.2024 17:55
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ABD’nin Wisconsin eyaletinde 12 yaşındaki bir erkek çocuğu, babasına saldırdığı sırada bir kara ayıyı ateş edip, öldürdü.

Owen Bejerman, babasıyla birlikte yasal bir ayı avı gezisine çıkmıştı.

43 yaşındaki baba Ryan Bejerman, Minneapolis Star-Tribune gazetesine “Owen bir kahraman. Ayıyı vurdu ve tam üzerimdeyken öldürdü” dedi.

Wisconsin Doğal Kaynaklar Departanına göre saldırı, 6 Eylül’de Burnett County bölgesinde bulunan Siren’da yaşandı.

İkili, 91 kiloluk ayıyla karşılaştıkları sırada, aileye ait ahşap kabinin yakınlarında ayı avına çıkmıştı.

Owen ayıya ateş etti ve yaraladı, ayı da yoğun orman alanına doğru kaçtı. Ayıyı takip ettiler ve bir açıklığa girdiklerinde vahşi hayvan iki metre kadar yakınından Ryan Bejerman’a saldırdı.

Bejerman, tabancasıyla sekiz el ateş ettiğini ama kaçırdığını söyledi. Ayı karnından, kolundan ve bacağından ısırdı.

Ryan Bejerman “Tabancamla ayıya vurmaya başladım, tuğladan duvara vurmak gibiydi" dedi.

Baba Bejerman ayrıca, oğlunun tüfeğinin ucundaki parlamayı gördüğünü belirtti ve “Sırtüstü yatıyordum ve merminin ayıyı delip geçtiğini hissettim” diye konuştu.

Bejerman’a yanağından kopan derinin tamir edilmesi için dikiş atıldı. Ayrıca, kollarındaki ve bacaklarında da yaralanmalar vardı.

Yetkililer ayı saldırılarının çok nadir görüldüğünü söylüyor.

Wisconsin Doğal Kaynaklar Departmanına göre 2013 – 22 arasında bu tür dokuz olay bildirildi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya 12 Yaşındaki Çocuk Ayıyı Vurarak Babasını Kurtardı - Son Dakika

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