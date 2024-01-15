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13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı - Son Dakika
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13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı

Hindistan'da Delhi'den, Goa'ya gidecek uçağın pilotu 13 saatlik gecikmeyi anons ettiği anda bir yolcunun saldırısına uğradı. İnternete düşen görüntülerde anonsu duyan yolcunun pilotun üzerine doğru hareket ederek yüzüne yumruk attığı anlar yer aldı.

15.01.2024 - 10:12,  Güncelleme: 10:33
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Hindistan'da Delhi'den Goa'ya seyahat eden bir uçakta yaşanan olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

13 SAATLİK GECİKME YOLCUYU KÜPLERE BİNDİRDİ

Uçağın 13 saatlik bir gecikme yapacağı anonsunu geçen pilot, telsiz elinde olduğu sırada haberi alıp küplere binen bir yolcunun yumruklu saldırısına uğradı.

PİLOTUN YÜZÜNE YUMRUK ATTI

Olay anına ilişkin görüntülerde, gecikme anonsunu duyarak duruma sinirlenen yolcunun, pilotun üzerine doğru hareket ederek yüzüne yumruk attığı anlar yer aldı.

13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı
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Pilot, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: 13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı - Son Dakika
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