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Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı•
Hindistan'da Delhi'den Goa'ya seyahat eden bir uçakta yaşanan olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Uçağın 13 saatlik bir gecikme yapacağı anonsunu geçen pilot, telsiz elinde olduğu sırada haberi alıp küplere binen bir yolcunun yumruklu saldırısına uğradı.
Olay anına ilişkin görüntülerde, gecikme anonsunu duyarak duruma sinirlenen yolcunun, pilotun üzerine doğru hareket ederek yüzüne yumruk attığı anlar yer aldı.
Son Dakika › Dünya › 13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı - Son Dakika