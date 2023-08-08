15,000 40 kg'lık peynirlerin altında kalan adam hayatını kaybetti

74 yaşındaki İtalyan işadamı , 40 kg ağırlığındaki 15,000 peynir tekerleği zinciri gibi düşerek ezildi. Giacomo Chiapparini adındaki dedenin Lombardiya, İtalya'daki fabrikasında, bir raf çöktü ve 15,000 peynir tekerleği yere düştüğünde ezilmiş olarak bulundu.

Grana Padano tekerleklerini döndürmek için bir makine kullandığı düşünülen Giacomo, 15,000 peynir tekerleğinin sarsılmasıyla metal rafın çöktüğünü ve ürünün düşmeye başladığını gördü.

İtfaiyeciler Lombardiya'daki çiftliğine çağrıldı ve neredeyse 12 saat boyunca peynirleri inceledikten sonra iki çocuk babası olan Giacomo'nun ölü bulundu.

Bir komşu, İtalyan haber kaynağı Il Giorno'ya şunları söyledi: "Gök gürültüsü gibi bir ses duyduk ve hemen ardından itfaiyeciler geldi."

Komşu Milena şunları ekledi: "O çok çalışkan biriydi, sıfırdan kendini inşa etti ve 20 yıl önce bir çocuğunu kaybetme trajedisini yaşamak zorunda kaldı.

"Onun sayesinde birçok insan iş buldu, çok cömert bir insandı."

Yerel tarım bölgesinin başkanı Bortolo Ghislotti, ailelerinin peynir tekerleklerini kurtarmak ve bunları boşa gitmeden iklim kontrollü bir depoya taşımak için zamanla yarıştığını ekledi.

Daha fazla rafın aniden çökebileceği ve çökebileceği endişesi nedeniyle kalan peynirleri çıkarma çabaları engelleniyor.