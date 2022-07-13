1896 doğumlu "dünyanın en yaşlı adamı" uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının - Son Dakika
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1896 doğumlu "dünyanın en yaşlı adamı" uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının

13.07.2022 16:09

Hindistanlı "dünyanın en yaşlı insanı" olarak gösterilen Swami Sivananda, uzun yaşamın sırrını açıkladı. 126 yaşındaki adam, aşık olmamak ve baharatlı yemeklerden kaçınmanın ömrü uzattığını söyledi.

Hindistanlı dünyanın en uzun yaşayan insanı Swami Sivananda'nın uzun yaşamın sırlarıyla ilgili açıklamaları sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Açıklamaları 2016 yılında manşetleri süsleyen Swami Sivananda, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

AŞKTAN VE BAHARATTAN UZAK DURUYOR

Sivananda, Haziran 2013'te 116 yaşında ölen Japonyalı Jiroemon Kimura'dan sonra yaşayan en yaşlı insan olduğuna inanıyor. Şu ana kadar evlenmeyen Sivananda, uzun yaşamın sırrının ise 'aşksız bir hayatta' olduğuna inanıyor. Ayrıca baharatsız yemek ve yoganın da ömrü uzattığını söylüyor.

HİÇ YATAKTA YATMADI

Hayatı boyunca bir kez bile yatak ve yastık kullanmadığını belirten yaşlı adam, yere serdiği hasırın üzerinde uyuduğunu vurguluyor.

PARAYLA İŞİ YOK

Sivananda, "Maddiyata hiçbir zaman önem vermedim. Yoksulluk içinde doğdum ve hiçbir zaman hayattan büyük beklentilerim olmadı. Günümüzde insanlar maddi hırslara kapılıyor ve yaşamları kısa sürüyor. Bu durum beni gerçekten çok üzüyor. Hayattaki en büyük kazanç, sağlıktır" ifadelerini kullanıyor.

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Swami Sivananda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 1896 doğumlu 'dünyanın en yaşlı adamı' uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının - Son Dakika


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