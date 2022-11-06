1973'te dünyanın en iyi profesörlerinin bir araya gelip yaptığı makine, kıyamet için 2050 yılını işaret etti - Son Dakika
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1973'te dünyanın en iyi profesörlerinin bir araya gelip yaptığı makine, kıyamet için 2050 yılını işaret etti

06.11.2022 23:59
1973'te dünyanın en iyi profesörlerinin bir araya gelip yaptığı makine, kıyamet için 2050 yılını işaret etti

1973'te dünyanın en iyi üniversite profesörlerinin bir araya gelip oluşturduğu süper bilgisayar, 2020'de dünyanın iklimsel anlamda krize gireceğini bilmesinin ardından kıyamet için 2050 yılına işaret etti.

Kıyametin ne zaman kopacağı, ya da hangi nedenlerden dolayı kopacağı hala insanoğlu tarafından araştırılmaya devam eden bir konu. 1973'te bir araya gelen dünyanın en iyi profesörleri ise bu soruya yanıt aramak adına bir süper bilgisayar geliştirdi. Süper bilgisayar, dünyadaki iklim değişikliğinin durumuna göre kıyamet için tahminlerde bulunmaya başladı.

2020'DEKİ İKLİM KRİZİNİ BİLDİ

Profesörler tarafından oluşturulan bilgisayar, 2020 yılından itibaren dünyada iklim krizi yaşanacağını tahmin etti ve bu tahmininde yanılmadı. Bilgisayarın yeni tahmini ise duyanların tüylerini ürpertti. Çünkü bilgisayar dünyanın sonunun hangi yıl geleceğine yönelik tahminde bulundu.

2050 YILINI İŞARET ETTİ

Bilgisayardaki verilere göre birçok insan tarafından "Kıyamet" olarak adlandırılan olay, 2050 yılında dünyanın iklim krizine girmesiyle birlikte yaşanacak. 2050 yılından itibaren dünya yaşanılamayacak bir hal alacak. Bu da kıyameti beraberinde getirecek. Kıyamet anlayışı dinlere göre ve kültürlere göre birbirinden farklılık gösteriyor.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 1973'te dünyanın en iyi profesörlerinin bir araya gelip yaptığı makine, kıyamet için 2050 yılını işaret etti - Son Dakika


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