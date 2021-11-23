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2 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü - Son Dakika

2 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü

23.11.2021 12:48
2 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü

ABD'nin Missouri eyaletinde gerçekleşen olayda, 2 yaşındaki bir çocuk, evdeki silahın ateş alması sonucu babasını sırtından vurarak öldürdü. Polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyor.

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de cumartesi akşam saat20.40 sıralarında feci bir olay meydana geldi. Bir evden silah sesi geldiği yönünde ihbar alan polis ekipleri, gittikleri evde 25'li yaşlardaki bir adamı sırtından vurulmuş halde ölü buldu. Polis ekipleri, olay anında evde bulunan kadının ifadesini aldı. Kadın,2 yaşındaki çocuğun tetiği yanlışlıkla çektiğini söyledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, adamın nasıl öldüğünün kesin olarak belirlenmesi için başlattığı soruşturmada şu ana kadar bir gelişme olmadığını açıkladı. Evde bulunan kadın hakkında bir suçlamada bulunulup bulunmayacağı önümüzdeki günlerce çıkacak otopsi sonuçlarının ardından belli olacak.

ÇOK SIK YAŞANIYOR

Yetkililer, ailelerin bu durum karşısında yeteri kadar önlem almadığını ve bu tür olayların artık daha sık yaşanmaya başladığını dile getirdi. ABD'de geçtiğimiz yıl 142 kişi, çocukların yanlışlıkla ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

2 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü

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