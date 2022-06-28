2 yılda 170 kilo veren çift: 'Hayatımız o kadar değişti ki şok içindeyiz' - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

2 yılda 170 kilo veren çift: 'Hayatımız o kadar değişti ki şok içindeyiz'

28.06.2022 15:25
2 yılda 170 kilo veren çift: 'Hayatımız o kadar değişti ki şok içindeyiz'

"100 adım bile yürüyemiyordum. Şimdi her gün 10 bin adım yürüyoruz.

İngiltere'de iki yıl içinde toplam 170 kilo veren Helen ve Kieron Buxton çifti, hayatlarını nasıl dönüştürdüklerini BBC'ye anlattı.

Nothinghamlı çift, Kieron Buxton'a Tip 2 Diyabet teşhisi konmasından sonra karar vermiş.

Kieron Buxton, 190 kiloya çıktığında çorap ve ayakkabılarını ancak karısının yardımıyla giymeye başlayınca doktoru tarafından bir zayıflama merkezine yönlendirilmiş.

50 yaşındaki Buxton, "Hayatımın büyük bölümünde aşırı kilolu biriydim. Hep hareketsiz biri oldum. 5XL gömlekler giyiyordum. Uçakta ilave kemer veriyorlardı. Hayatım böyleydi. Buna alışmıştım. Sokakta benle alay edilmesine bile" diyor:

"Bacağımdaki bir yara iyileşmiyordu. Doktorum Tip 2 diyabet olduğumu söyleyince hayatımı değiştirmeye karar verdim. O zaman 190 kiloydum. Çoraplarımı, ayakkabılarımı Helen giydiriyordu."

İki yılda 123 kilo veren Buxton, diyabetten kurtulduğunu ve artık hiçbir ilaç almadığını söylüyor.

Kieron Buxton, diyet ve egzersizle zayıfladığını belirtiyor:

"100 adım bile yürüyemiyordum. Şimdi her gün 10 bin adım yürüyoruz. Hayatlarımız o kadar değişti ki şok içindeyiz. Kilo vermeseydim, bugün belki de hayatta olmayacaktım."

51 yaşındaki Helen Buxton ise "Çocukluğumdan beri kilo sorunum vardı. Birçok kez kilo vermeyi deneyim ve hep başarısız oldum. Zayıflama merkezine Kieron'a destek vermek için gittim. Bu arada kendi sağlımı da düzeltirim diye umdum" diyor.

Helen Buxton da iki yılın sonunda 50 kilo vermiş ve 9 beden birden düşmüş.

Çift, koronavirüs pandemisi sırasında dışarı çıkamadıkları için şimdi arkadaşlarının kendilerini tanıyamadığını söylüyor.

YORUMLAR
500
Covid semptomları aşı olanlar ve olmayanlar arasında nasıl farklılık gösteriyor? Covid semptomları aşı olanlar ve olmayanlar arasında nasıl farklılık gösteriyor? G7 liderleri Rusya'ya karşı ek önlemler açıkladı, açlıkla mücadele için fon oluşturdu G7 liderleri Rusya'ya karşı ek önlemler açıkladı, açlıkla mücadele için fon oluşturdu
Kaynak: BBC

England, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2 yılda 170 kilo veren çift: 'Hayatımız o kadar değişti ki şok içindeyiz' - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:49 Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı
14:47 Denizde boğulan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:46 Bakan Nebati, BDDK'nın kredi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
14:43 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'ya seslendi: Sökülen rütbelerinizi geri takacağız
14:16 Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak
14:12 TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoda Arap ezgilerinin yer alması büyük tepki çekti! Eleştiriler sonrası video yayından kaldırıldı
14:03 Sokak ortasında öldürülen Raziye'nin katili, indirim almadan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 15:33:29. #1.12#
SON DAKİKA: 2 yılda 170 kilo veren çift: 'Hayatımız o kadar değişti ki şok içindeyiz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement