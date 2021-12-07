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2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı! - Son Dakika

2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı!

07.12.2021 11:33
2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı!

BBC'nin her yıl etkili çalışmalarıyla ilham kaynağı olan 100 kadına yer verdiği listede bu yıl Türkiye'den iki isim var.

2013 yılından bu yana yayınlanan BBC 100 Kadın listesinde kültür, eğitim, politika, bilim, spor gibi alanlarda her yıl çalışmalarıyla etki yaratan kadınlar yer alıyor.

2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı!

Bu yılki listenin yarısı Afganistanlı kadınlardan oluşuyor, bazıları kendi güvenlikleri için fotğrafları olmadan takma isimle listeye alındı.

Bu yılki listeye Türkiye'den giren isimlerden biri görme engelli goalball oyuncusu 27 yaşındaki Sevda Altunoluk. Türkiye milli takımıyla Paralimpik Oyunları'nda iki altı madalya (Rio 2016, Tokyo 2020) sahibi sporcu katıldığı birçok turnuvada da en çok gol kaydeden oyuncu.

2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı!

Fransa doğumlu olması nedeniyle listede Fransa'dan yer bulan yazar Elif Şafak en prestijli edebiyat ödüllerinden Booker Prize'a aday gösterilen '10 Dakika 38 Saniye' dahil 19 kitap yayınladı.

Kitapları 50'nin üzerinde dile çevrilen yazar birçok yerel ve uluslararası edebiyat ödülünün de sahibi.

2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı!

Bbc, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 2021'in 100 kadını seçildi: Türkiye'den iki isim yer aldı! - Son Dakika
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