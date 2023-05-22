2047'den gelen adam genç halinin karşısına oturdu! İddiaları bir hayli ilginç - Son Dakika
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2047'den gelen adam genç halinin karşısına oturdu! İddiaları bir hayli ilginç

22.05.2023 23:33

ABD'de iki adam, 'zaman yolcusu' olduklarını ve aslında aynı kişi olup, farklı zamandan geldiklerini iddia etti. İkili, iddiasını aynı yerde aynı dövmeye sahip olmalarıyla desteklemeye çalıştı. Kısa sürede ABD sosyal medyasında çok konuşulanlar arasına giren iddiayla ilgili tartışmalar okuyucuları ikiye bölerken; kimisi bunun gerçek olamayacağını, kimisi benzer başka örnekler de olduğunu söyledi.

ABD'de Mike Williams isimli bir adam, eve geldiğinde koltuğunda kendisinin yaşlı hali olduğunu düşündüğü bir adamla karşılaştı. Mike, ikilinin ilk karşılaşmasını, "Okuldan eve gelmiştim, yaşlı halimi koltuğumda otururken gördüm. Çok korktum, koşup kaçmak istedim" sözleriyle anlattı.

YALNIZCA YAKINLARININ BİLDİĞİ ŞEKİLDE SESLENDİ

Mike'ın, evinde oturan adamın 'gelecekten gelen kendisi' olduğuna ikna eden şeylerden biri de kendisine yalnızca yakın tanıdıklarının seslendiği şekilde hitap etmesi oldu. Mike'ın iddiasına göre salonunda oturan yabancı, ona yalnızca birkaç kişinin seslendiği 'samimi' hitapla seslendi.

"KENDİ YARATTIĞIM ZAMAN MAKİNESİYLE GELDİM"

İkilinin YouTube'da Apex TV'ye verdiği ropörtajda gelecekten, 2047'den geldiğini iddia eden Mike, geçmişe dönme hikayesini," 4 Ocak 2047'de hayatımın en zor kararını verdim. Geçmişte oynanan spor karşılaşmalarının sonuçlarını kaydettim. Geçmişimi değiştirmek için kendi yarattığım zaman makinesiyle buraya geldim. Makineyi çalıştırırken 'kendini yok etme' seçeneğini de açtım ve 2022'ye geri döndüm" diye anlattı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2047'den gelen adam genç halinin karşısına oturdu! İddiaları bir hayli ilginç - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2047'den gelen adam genç halinin karşısına oturdu! İddiaları bir hayli ilginç - Son Dakika
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