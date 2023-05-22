2047'den gelen adam genç halinin karşısına oturdu! İddiaları bir hayli ilginç

Erdoğan'ın PKK iddiası Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi! Tepkisi hiç olmadığı kadar sert

ABD'de Mike Williams isimli bir adam, eve geldiğinde koltuğunda kendisinin yaşlı hali olduğunu düşündüğü bir adamla karşılaştı. Mike, ikilinin ilk karşılaşmasını, "Okuldan eve gelmiştim, yaşlı halimi koltuğumda otururken gördüm. Çok korktum, koşup kaçmak istedim" sözleriyle anlattı.

YALNIZCA YAKINLARININ BİLDİĞİ ŞEKİLDE SESLENDİ

Mike'ın, evinde oturan adamın 'gelecekten gelen kendisi' olduğuna ikna eden şeylerden biri de kendisine yalnızca yakın tanıdıklarının seslendiği şekilde hitap etmesi oldu. Mike'ın iddiasına göre salonunda oturan yabancı, ona yalnızca birkaç kişinin seslendiği 'samimi' hitapla seslendi.

"KENDİ YARATTIĞIM ZAMAN MAKİNESİYLE GELDİM"

İkilinin YouTube'da Apex TV'ye verdiği ropörtajda gelecekten, 2047'den geldiğini iddia eden Mike, geçmişe dönme hikayesini," 4 Ocak 2047'de hayatımın en zor kararını verdim. Geçmişte oynanan spor karşılaşmalarının sonuçlarını kaydettim. Geçmişimi değiştirmek için kendi yarattığım zaman makinesiyle buraya geldim. Makineyi çalıştırırken 'kendini yok etme' seçeneğini de açtım ve 2022'ye geri döndüm" diye anlattı.