2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke - Son Dakika
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5\'teki tek Müslüman ülke
18.03.2026 11:59
PwC'nin 2050 projeksiyonuna göre; küresel ekonomi iki katından fazla büyürken güç dengeleri de değişiyor. Hazırlanan sıralamada Çin ve Hindistan zirveye yerleşirken, Türkiye 11'inci sırada kendine yer buldu. Müslüman ülke olarak ilk 5'te ise sadece Endonezya yer aldı.

İran ile ABD arasında tırmanan gerilim ve Orta Doğu'daki savaşın seyri belirsizliğini korurken, küresel güç dengelerinin geleceği de yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlar, bölgedeki kırılgan tablonun daha geniş çaplı bir savaşa dönüşme riskine dikkat çekiyor.

DÜNYA EKONOMİSİ İKİYE KATLANABİLİR

Bu atmosferde 2050 yılına yönelik güç projeksiyonları öne çıkarken, uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi PwC'nin yayımladığı "The World in 2050" raporu dikkat çekti. Raporda, satın alma gücü paritesi (SGP) temel alınarak yapılan analizlere göre, küresel ekonominin 2050 yılına kadar iki kattan fazla büyüyebileceği öngörüldü. Çalışma, ekonomik güç merkezlerinin önemli ölçüde yer değiştireceğine işaret etti.

2050'NİN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ

PwC raporuna göre 2050 yılında dünyanın en güçlü ekonomileri sıralaması şu şekilde oluştu:

  1. ÇİN
  2. HİNDİSTAN
  3. ABD
  4. ENDONEZYA
  5. BREZİLYA
  6. RUSYA
  7. MEKSİKA
  8. JAPONYA
  9. ALMANYA
  10. BİRLEŞİK KRALLIK
  11. TÜRKİYE
  12. FRANSA
  13. SUUDİ ARABİSTAN
  14. NİJERYA
  15. MISIR
  16. PAKİSTAN
  17. İRAN
  18. GÜNEY KORE
  19. FİLİPİNLER
  20. VİETNAM
  21. İTALYA
  22. KANADA
  23. BANGLADEŞ
  24. MALEZYA
  25. TAYLAND
  26. İSPANYA
  27. GÜNEY AFRİKA
  28. AVUSTRALYA
  29. ARJANTİN
  30. POLONYA

Rapora göre Çin, 2050'de dünyanın en büyük ekonomisi olurken, Hindistan ikinci sıraya yükseliyor. ABD ise üçüncü sırada yer alıyor.

DENGELER KÖKLÜ ŞEKİLDE DEĞİŞİYOR

Listede dikkat çeken bir diğer unsur ise gelişmekte olan ülkelerin yükselişi oldu. Endonezya, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerin üst sıralara çıkması, küresel ekonomik dengelerin Batı'dan Doğu'ya ve gelişmekte olan ekonomilere kaydığını gösteriyor. Türkiye'nin 11'inci sırada yer alması da dikkat çekerken, İran'ın 17'nci sıraya yükselmesi öngörüldü.

Son Dakika Dünya 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke - Son Dakika

SON DAKİKA: 2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke - Son Dakika
