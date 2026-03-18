2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5\'teki tek Müslüman ülke

İran ile ABD arasında tırmanan gerilim ve Orta Doğu'daki savaşın seyri belirsizliğini korurken, küresel güç dengelerinin geleceği de yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlar, bölgedeki kırılgan tablonun daha geniş çaplı bir savaşa dönüşme riskine dikkat çekiyor.

DÜNYA EKONOMİSİ İKİYE KATLANABİLİR

Bu atmosferde 2050 yılına yönelik güç projeksiyonları öne çıkarken, uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi PwC'nin yayımladığı "The World in 2050" raporu dikkat çekti. Raporda, satın alma gücü paritesi (SGP) temel alınarak yapılan analizlere göre, küresel ekonominin 2050 yılına kadar iki kattan fazla büyüyebileceği öngörüldü. Çalışma, ekonomik güç merkezlerinin önemli ölçüde yer değiştireceğine işaret etti.

2050'NİN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ

PwC raporuna göre 2050 yılında dünyanın en güçlü ekonomileri sıralaması şu şekilde oluştu:

ÇİN HİNDİSTAN ABD ENDONEZYA BREZİLYA RUSYA MEKSİKA JAPONYA ALMANYA BİRLEŞİK KRALLIK TÜRKİYE FRANSA SUUDİ ARABİSTAN NİJERYA MISIR PAKİSTAN İRAN GÜNEY KORE FİLİPİNLER VİETNAM İTALYA KANADA BANGLADEŞ MALEZYA TAYLAND İSPANYA GÜNEY AFRİKA AVUSTRALYA ARJANTİN POLONYA

Rapora göre Çin, 2050'de dünyanın en büyük ekonomisi olurken, Hindistan ikinci sıraya yükseliyor. ABD ise üçüncü sırada yer alıyor.

DENGELER KÖKLÜ ŞEKİLDE DEĞİŞİYOR

Listede dikkat çeken bir diğer unsur ise gelişmekte olan ülkelerin yükselişi oldu. Endonezya, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerin üst sıralara çıkması, küresel ekonomik dengelerin Batı'dan Doğu'ya ve gelişmekte olan ekonomilere kaydığını gösteriyor. Türkiye'nin 11'inci sırada yer alması da dikkat çekerken, İran'ın 17'nci sıraya yükselmesi öngörüldü.