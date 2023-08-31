21 yaşındaki hamile bir kadını marketten alkol çaldığı gerekçesi ile polis tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika

21 yaşındaki hamile bir kadını marketten alkol çaldığı gerekçesi ile polis tarafından vurularak öldürüldü

21 yaşındaki hamile bir kadını marketten alkol çaldığı gerekçesi ile polis tarafından vurularak öldürüldü
Son Güncelleme: 31.08.2023 14:41

Ohio eyaletindeki bir markette yaşanan trajik olayda, 21 yaşındaki hamile kadın Ta'Kiya Young, alkol çaldığı iddiasıyla polis tarafından öldürüldü. Young'ın ölüm haberi, büyük öfke yarattı ve yerel aktivistler ve insan hakları grupları olaya büyük tepki gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde polis 21 yaşındaki hamile bir kadını marketten alkol çaldığı gerekçesi ile tabanca ile öldürdü.

21 yaşındaki hamile bir kadını marketten alkol çaldığı gerekçesi ile polis tarafından vurularak öldürüldü

21 yaşındaki Ta'Kiya Young, alışveriş yaptığı marketin otoparkında aracına bindiği sırada çalışanlar başka bir olay için parkta bulunan polise Young'un marketten alkol çaldığını söyledi.

Bunun üzerine polis, Young'a araçtan inmesini söyledi. Young, aracını polisin üzerine sürünce polis belinden çıkardığı tabanca ile defalarca Young'a ateş etti.

21 yaşındaki hamile bir kadını marketten alkol çaldığı gerekçesi ile polis tarafından vurularak öldürüldü

Young'un aracı kaldırıma çarpıp durunca polisler yaralı olarak kendisini araçtan çıkarmak istedi. Aracın camını kırp Young'u araçtançıkaran polisler parkta bulunan bir doktorun yardımı ile kedisine tıbbi müdahale yaptı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılanYoung, hayatını kaybetti.

21 yaşındaki hamile bir kadını marketten alkol çaldığı gerekçesi ile polis tarafından vurularak öldürüldü

Olaydan sonra olayı soruşturanOhio Başsavcılığı, iki polisin açığa alındığını önümüzdeki Cuma günü polis vücut kamerası kayıtlarında olay ile ilgili görüntülerin paylaşılacağını söyledi.

Young'ın ölüm haberi, büyük öfke yarattı ve yerel aktivistler ve insan hakları grupları olaya büyük tepki gösterdi.

21 yaşındaki hamile bir kadını marketten alkol çaldığı gerekçesi ile polis tarafından vurularak öldürüldü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya 21 yaşındaki hamile bir kadını marketten alkol çaldığı gerekçesi ile polis tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 21 yaşındaki hamile bir kadını marketten alkol çaldığı gerekçesi ile polis tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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