21 yaşındaki hamile bir kadını marketten alkol çaldığı gerekçesi ile polis tarafından vurularak öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde polis 21 yaşındaki hamile bir kadını marketten alkol çaldığı gerekçesi ile tabanca ile öldürdü.

21 yaşındaki Ta'Kiya Young, alışveriş yaptığı marketin otoparkında aracına bindiği sırada çalışanlar başka bir olay için parkta bulunan polise Young'un marketten alkol çaldığını söyledi.

Bunun üzerine polis, Young'a araçtan inmesini söyledi. Young, aracını polisin üzerine sürünce polis belinden çıkardığı tabanca ile defalarca Young'a ateş etti.

Young'un aracı kaldırıma çarpıp durunca polisler yaralı olarak kendisini araçtan çıkarmak istedi. Aracın camını kırp Young'u araçtançıkaran polisler parkta bulunan bir doktorun yardımı ile kedisine tıbbi müdahale yaptı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılanYoung, hayatını kaybetti.

Olaydan sonra olayı soruşturanOhio Başsavcılığı, iki polisin açığa alındığını önümüzdeki Cuma günü polis vücut kamerası kayıtlarında olay ile ilgili görüntülerin paylaşılacağını söyledi.

Young'ın ölüm haberi, büyük öfke yarattı ve yerel aktivistler ve insan hakları grupları olaya büyük tepki gösterdi.