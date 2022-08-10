Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı

10.08.2022 15:37
Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı

27 yaşındaki Amerikalı bir kadın, Fransa'da girdiği umumi tuvalette, kaçak yaşadığı belirtilen 23 yaşındaki Cezayir kökenli bir şahıs tarafından tecavüzüne uğradı. Yaşadığı cinsel saldırının şokunu atlatamayan genç kadın hastaneye kaldırılırken, eşini tuvaletin dışında bekleyen adam yaşananları öğrenince adeta yıkıldı. Sapık ise gözaltına alındı.

27 yaşındaki kadın, Paris'in turistik bölgesinin kalbinde Notre Dame Katedrali ve Paris belediye binasının yakınında bulunan Seine Nehri kıyısındaydı. Kadın kısa bir süre Louis Philippe köprüsünün yakınında umumi tuvaleti tuvalete girdi.

EŞİNİN CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI ANLADI

Ardından eşinin tuvaletten çıkmasını bekleyen adam, uzun süre eşinden ses çıkmayınca endişelendi. Tuvalete yaklaşarak eşinin ağladığını duyunca panikle tuvalete girdi. Eşinin cinsel saldırıya uğradığını gören adamın dünyası başına yıkıldı.

"KADIN RIZA GÖSTERDİ"

Bunun üzerine bölgeye hemen güvenlik görevlileri geldi. Polis, Paris'in dışındaki Asnieres Sur Seine'de yaşadığı tespit edilen saldırganı tutukladı. Polise ifade veren şüpheli tecavüzü reddetti ve kadının rıza gösterdiğini söyledi.

"HASTANEYE KALDIRILDI"

Öte yandan tecavüze uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı. Aşırı alkollü olan 23 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Tecavüze uğrayan kadın polise ifade verdikten sonra ABD'ye geri döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : The Guardian

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