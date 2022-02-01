4 ay hapis alan İngiliz öğrenciye ikinci yargılamada beraat

Güney Kıbrıs'ta 3 yıl önce tatil yaparken 12 İsrailli gencin toplu cinsel saldırısına uğradığını öne sürüp, yargılama sonunda yalan beyanda bulunmaktan verilen 4 ay hapis cezası ertelenen İngiliz genç kadın dün yapılan ikinci yargılamada beraat etti. Olay sırasında 19 yaşında olan İngilizin avukatları, Güney Kıbrıs polisinden olayla ilgili yeni soruşturma açmasını beklediklerini açıkladı.

2019 Temmuz'unda 19 yaşındaki üniversite öğrencisi İngiliz kız, Güney Kıbrıs'ta tatil yaparken arkadaş olduğu İsrailli bir gencin ve 11 arkadaşının toplu cinsel saldırısına uğradığını iddia ederek polise başvurdu. Mahkeme, 12 İsrailli genci suçsuz bularak beraat ettirdi, genç kıza ise yalan söylediği gerekçesiyle 4 ay hapis cezası vererek cezayı erteledi. Olayın üzerinden geçen 2 yılın sonunda Güney Kıbrıs Yüksek Mahkemesi, karara itiraz eden İngiliz kadının adil yargılanmadığını kabul ederek dün genç kadını beraat ettirdi. Savunma avukatları, Güney Kıbrıs polisinden olayın yeniden soruşturulmasını talep etti.

POLİSİN TOPLAMADIĞI DELİLLERİ TV EKİPLERİ TOPLADIGenç kadının savunma avukatları karar sonrasında yaptıkları açıklamada, dünyaca ünlü bir klinik psikoloğun, bir adli bilimci ve bir patoloğun uzman görüşlerinin ve kanıtlarının ilk mahkeme sırasında göz ardı edildiğini vurguladı. Avukatlar ayrıca televizyon ekiplerinin, ertesi gün olay mahalline girerek polis tarafından toplanmayan delilleri bulduklarını belirtti. Polisin olayın görüntülerinin bulunduğu şüphelilerin telefonlarından gerekli veri indirmesini yapmadığı ve şüphelileri ayrı ayrı değil birlikte gözetim altında tuttuğu ifade edildi.İLK MAHKEME KARARI SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Güney Kıbrıs mahkemesi, 30 Aralık 2020'de Güney Kıbrıs polisinin ilk ifadesini geri çekmeye zorladığını açıklayan İngiliz kadını, yalan söyleyerek kamuya zarar verdiği için suçlu buldu. Olay başta İngiltere olmak üzere sosyal medyada büyük yankı buldu, #BelieveHer (Ona İnan) ve #BoycottCyprus (Güney Kıbrıs'ı Boykot et) hashtag'leri açıldı.