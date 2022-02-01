Üye Girişi
4 ay hapis alan İngiliz öğrenciye ikinci yargılamada beraat - Son Dakika

4 ay hapis alan İngiliz öğrenciye ikinci yargılamada beraat

01.02.2022 16:20
4 ay hapis alan İngiliz öğrenciye ikinci yargılamada beraat

Güney Kıbrıs'ta 3 yıl önce tatil yaparken 12 İsrailli gencin toplu cinsel saldırısına uğradığını öne sürüp, yargılama sonunda yalan beyanda bulunmaktan verilen 4 ay hapis cezası ertelenen İngiliz genç kadın dün yapılan ikinci yargılamada beraat etti.

Güney Kıbrıs'ta 3 yıl önce tatil yaparken 12 İsrailli gencin toplu cinsel saldırısına uğradığını öne sürüp, yargılama sonunda yalan beyanda bulunmaktan verilen 4 ay hapis cezası ertelenen İngiliz genç kadın dün yapılan ikinci yargılamada beraat etti. Olay sırasında 19 yaşında olan İngilizin avukatları, Güney Kıbrıs polisinden olayla ilgili yeni soruşturma açmasını beklediklerini açıkladı.

2019 Temmuz'unda 19 yaşındaki üniversite öğrencisi İngiliz kız, Güney Kıbrıs'ta tatil yaparken arkadaş olduğu İsrailli bir gencin ve 11 arkadaşının toplu cinsel saldırısına uğradığını iddia ederek polise başvurdu. Mahkeme, 12 İsrailli genci suçsuz bularak beraat ettirdi, genç kıza ise yalan söylediği gerekçesiyle 4 ay hapis cezası vererek cezayı erteledi. Olayın üzerinden geçen 2 yılın sonunda Güney Kıbrıs Yüksek Mahkemesi, karara itiraz eden İngiliz kadının adil yargılanmadığını kabul ederek dün genç kadını beraat ettirdi. Savunma avukatları, Güney Kıbrıs polisinden olayın yeniden soruşturulmasını talep etti.

POLİSİN TOPLAMADIĞI DELİLLERİ TV EKİPLERİ TOPLADIGenç kadının savunma avukatları karar sonrasında yaptıkları açıklamada, dünyaca ünlü bir klinik psikoloğun, bir adli bilimci ve bir patoloğun uzman görüşlerinin ve kanıtlarının ilk mahkeme sırasında göz ardı edildiğini vurguladı. Avukatlar ayrıca televizyon ekiplerinin, ertesi gün olay mahalline girerek polis tarafından toplanmayan delilleri bulduklarını belirtti. Polisin olayın görüntülerinin bulunduğu şüphelilerin telefonlarından gerekli veri indirmesini yapmadığı ve şüphelileri ayrı ayrı değil birlikte gözetim altında tuttuğu ifade edildi.İLK MAHKEME KARARI SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Güney Kıbrıs mahkemesi, 30 Aralık 2020'de Güney Kıbrıs polisinin ilk ifadesini geri çekmeye zorladığını açıklayan İngiliz kadını, yalan söyleyerek kamuya zarar verdiği için suçlu buldu. Olay başta İngiltere olmak üzere sosyal medyada büyük yankı buldu, #BelieveHer (Ona İnan) ve #BoycottCyprus (Güney Kıbrıs'ı Boykot et) hashtag'leri açıldı.


YORUMLAR
500

Güney Kıbrıs, Üniversite, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya 4 ay hapis alan İngiliz öğrenciye ikinci yargılamada beraat - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
16:21 Edirne esnafı, Bulgar müşterilerini dört gözle bekliyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı
16:14 Ekrem İmamoğlu nasıl takip edildi? İşte farklı alternatifler!
16:11 Yemek bulmak isterken balkonda mahsur kaldı! Tilkinin yardımına ekipler yetişti
16:09 Kredi kartı kullanımında artış devam ediyor! En çok hava yolları ve konaklamada
15:50 Yeni Omicron varyantı belirtilerine dikkat! Tırnak köklerinin mavi, mor ya da gri olması tehlikeli
15:46 Ormanda tecavüz ettiği genç kızı öldürmüştü! Cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
15:45 Çalışanların kontak kapattığı Yurtiçi Kargo "yüzde 46" zam yaptık dedi! Çalışanlar, aldıkları ücretleri yayınladı
15:38 Destan'da bugün neler olacak? Akkız'ın Pençe olduğunu öğrenen Alpagu Han öfkeden deliye dönecek
15:38 Mamutlar dünyaya geri mi dönüyor! Mamut genleri ile Asya fillerinin DNA'ları birleştirilecek
15:36 Rize Başkanı'ndan yıldız futbolcusuna benzeri görülmemiş suçlama: 100 Euro'ya pozitif rapor aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 16:26:41. #1.11#
SON DAKİKA: 4 ay hapis alan İngiliz öğrenciye ikinci yargılamada beraat - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement