4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor! - Son Dakika
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4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!

4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!
28.07.2025 15:31
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İngiltere'deki Fitzwilliam Müzesi'nde sergilenen bir antik Mısır mezar süsünde, 4.000 yıl öncesine ait bir el izi bulundu. El izi, antik Mısırlıların 'ruh evi' adını verdikleri ve mezarlara yerleştirdikleri küçük bina şeklindeki bir kil modelin tabanında keşfedildi. Bulunan modelin MÖ 2055–1650 yıllarına ait olduğu düşünülüyor.

İngiltere Cambridge'deki Fitzwilliam Müzesi'nde sergilenen antik bir Mısır mezar süsünde, 4.000 yıllık tam bir el izi keşfedildi.

Müzenin kıdemli Mısırbilimcisi Helen Strudwick, kil modelin tamamen kurumadan önce yapımcısı tarafından tutulduğunu ve bu sayede el izinin bugüne kadar korunmuş olabileceğini belirtti. Strudwick, "Daha önce ıslak vernikte veya tabut süslemelerinde parmak izlerine rastlamıştık ancak bu kadar net ve eksiksiz bir el izini hiç görmemiştik. Bu keşif son derece nadir ve heyecan verici," dedi.

El izi, antik Mısırlıların "ruh evi" adını verdikleri ve mezarlara yerleştirilen küçük bina şeklindeki bir kil modelin tabanında bulundu. Bu tür modellerin, ölen kişinin ruhunun kalabileceği bir alan veya adakların bırakıldığı bir tepsi görevi gördüğü düşünülüyor. Bulunan modelin MÖ 2055–1650 yıllarına ait olduğu tahmin ediliyor.

Eser, 3 Ekim'de açılacak olan "Antik Mısır'da Üretim" sergisinde ziyaretçilere sunulacak. Strudwick, "Bu iz, objeyi yapan kişinin onu fırına koymadan önce taşırken dokunduğunu gösteriyor. Bu tür keşifler bizi doğrudan o dönemde yaşayan zanaatkârın anına götürüyor ve eserle kurduğumuz bağı güçlendiriyor," diye konuştu.

Yapılan incelemeler, modelin ahşap çubuklarla oluşturulan bir iskeletin kil ile kaplanmasıyla üretildiğini ve iki katlı bir binayı temsil ettiğini ortaya koydu. Merdivenler ise henüz ıslakken elle şekillendirilmiş.

Antik Mısır'da seramik, hem günlük kullanımda hem de dini ve süsleme amaçlı yaygın olarak kullanılıyordu.

Son haftalarda Antik Mısır'la ilgili başka keşifler de gündeme geldi. Araştırmacılar, "Bashiri Mumya" olarak bilinen ve yıllardır zarar görmemesi için açılmayan bir mumyayı modern tarama teknolojileriyle inceleyerek, yaklaşık 1.68 metre boyunda bir yetişkin erkek olduğunu ortaya çıkardı.

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4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!

Kültür Sanat, Eğitim, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Dünya 4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor! - Son Dakika

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