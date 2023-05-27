4 yıl önce ölen rahibenin cesedi tabuttan çıkarıldı! Sonrası "Mucize"

Havariler Kraliçesi Mary'nin Benedictine Sisters of Mary'nin kurucusu rahibe Wilhelmina Lancaster 2019'da 95 yaşında öldü. Lancaster'ın ölümünden dört yıl sonra cesedi çıkartılmaya karar verildi.

CESEDİ ÇÜRÜMEMİŞ

Ortası çatlak olan tabutu taşıyanlar tabutu açtıklarında gözlerine inanamadı. Rahibe Wilhelmina Lancaster'ın cesedinin 4 yıldır bozulmadığı tespit edildi.

MUCİZE OLARAK ADLANDIRDILAR

Bazıları, Rahibe Wilhelmina Lancaster'ın korunmuş kalıntılarının açığa çıkmasını " Missouri'de bir mucize" olarak tanımladı.

"KEMİK KALINTILARI BEKLİYORDUK"

Kimliği açıklanmayan bir rahibe Newsweek'e verdiği demeçte, "Mezarlık personeli bize, Rahibe Wilhelmina mumyalama yapılmadan ve basit bir tahta tabut içinde gömüldüğü için, bu koşullarda sadece kemik beklememiz söylendi" dedi.