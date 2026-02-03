40 milyon dolarlık Melania belgeseli IMDb'de en düşük puanlardan birini aldı - Son Dakika
Dünya

40 milyon dolarlık Melania belgeseli IMDb'de en düşük puanlardan birini aldı

40 milyon dolarlık Melania belgeseli IMDb'de en düşük puanlardan birini aldı
03.02.2026 17:54
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın hayatını konu alan Melania adlı belgesel, yüksek bütçesine rağmen izleyiciden beklenen karşılığı bulamadı. Yaklaşık 40 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan yapım, IMDb'de aldığı 1,3 puan ile platformun en düşük puanlı filmleri arasına girerek dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın hayatını konu alan ve Amazon MGM Studios tarafından yaklaşık 40 milyon dolarlık anlaşmayla hazırlanan belgesel film Melania, sinema dünyasında büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

YÜKSEK BÜTÇE, DÜŞÜK İLGİ

Belgeselin haklarını satın alan Amazon'un projeye aktardığı miktar 40 milyon doların üzerinde; buna ek olarak yaklaşık 35 milyon dolar da pazarlama harcaması yapıldı. Bu, belgesel türündeki yapımlar arasında son derece yüksek bir bütçe olarak öne çıkıyor.

Ancak belgesel gösterime girdikten sonra izleyici tepkileri sert oldu. Film, IMDb'de kullanıcı oylarına göre 10 üzerinden sadece 1.3 gibi son derece düşük bir puan alarak platformun en düşük puanlı yapımları arasına girdi.

ELEŞTİRMENLER YERİN DİBİNE SOKTU

Eleştirmenler belgeseli genellikle olumsuz değerlendirdi; bazı yorumlarda yapımın politik propaganda niteliği taşıdığı ve sinematografik açıdan zayıf olduğu ifade edildi.

Film ABD'de ilk hafta sonu yaklaşık 7 milyon dolar gişe elde etti, bu rakam bir belgesel için bazı durumlarda iyi olarak görülse de 40 milyon dolarlık toplam maliyeti karşılamaktan oldukça uzak kaldı. Ayrıca Birleşik Krallık ve Avustralya gibi pazarlarda düşük seyirci ilgisi dikkat çekti.

YÖNETMENİ DE TARTIŞMALI BİR İSİM

Belgesel, yönetmen Brett Ratner'ın kariyeri boyunca karşılaştığı cinsel istismar iddialarıyla da tartışma yarattı; ayrıca bazı ülkelerde salondan çekildiği haberleri de gündeme geldi.

