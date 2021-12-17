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8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı - Son Dakika

8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı

17.12.2021 10:15

22 yaşındaki Carmen Bish ve 26 yaşındaki Keiren Parsons'ın 8 aylık bebeklerinin ilk sözleri, çifti şaşkınlık içerisinde bıraktı. Buna göre Bode isimli bebek, anne ve babası konuştuğu sırada araya girerek "Tamam artık" ifadelerini kullandı. Bebeğin bu sözleri, anne ve babasını çok şaşırttı.

Carmen Bish isimli kadın, 8 aylık oğlu Bode'nin ilk sözlerini içeren videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak video, kısa süre içerisinde viral oldu. Çünkü, minik Bode hem erkenden konuşmuş hem de yaşıtlarının aksine ilk konuşmasında anne veya baba dememişti.

ANNE VE BABASI KONUŞURKEN ARAYA GİRDİ

Minik Bode, evde koltukta uyuduğu sırada hemen yan tarafında sohbet eden annesi Carmen Bish ve babası Keiren Parsons'ın arasına girerek, "Tamam artık" ifadelerini kullandı. Minik bebeğin ilk sözlerinin bu yönde olması, anne ve babasında da büyük şaşkınlığa neden oldu.

"8 AY BOYUNCA BU ANI BEKLEDİK"

Başlarına gelen durum hakkında konuşan anne Bish, "8 ay boyunca bu durumu bekledik. Açıkçası oğlumuzun ilk sözlerinin anne veya baba kelimelerinden biri olacağını düşünüyorduk. Ama o ilk olarak "Tamam" dedi. Gerçekten durum karşısında şaşkınız" dedi.

İşte sevimli Bode:

8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını hayretler içinde bıraktı
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı

Medya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı - Son Dakika
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