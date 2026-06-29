AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret - Son Dakika
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AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

29.06.2026 13:17
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AB Komisyonu'nun üç üyesi yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer bakanlarla görüşmelerde AB üyelik süreci, ticaret, göç ve güvenlik, Gazze, Suriye gibi konular ele alınacak.

AVRUPA Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Magnus Brunner, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Komisyon üyelerinin ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelmesi öngörülüyor. Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos'un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la da görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

İLİŞKİLER YENİDEN İVME KAZANIYOR

Avrupa Komisyonu'nun üç üyesinin eşzamanlı olarak Türkiye'yi ziyaret etmesi, AB'nin değişen küresel konjonktürde Türkiye ile ilişkilerine atfettiği artan önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Söz konusu ziyaret, İrlanda'nın 1 Temmuz itibarıyla başlayacak AB Dönem Başkanlığı'nın hemen öncesine denk gelirken, Türkiye-AB ilişkilerindeki yapıcı atmosferin güçlenmesine ve ilişkilerin yeniden ivme kazanmasına katkıda bulunması bekleniyor. Yüksek Temsilci Kallas son olarak 24 Ocak 2025 tarihinde, AB Genişleme Komiseri Kos 6 Şubat 2026 tarihinde, AB İçişleri ve Göç Komiseri Brunner ise Türkiye-AB Göç ve Güvenlik Yüksek Düzeyli Diyaloğu 3'üncü Toplantısına eş başkanlık etmek üzere 2 Temmuz 2025'te Türkiye'yi ziyaret etmişti.

AB ÜYELİK SÜRECİ GÖRÜŞÜLECEK

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Avrupa Komisyonu üyeleriyle gerçekleştireceği görüşmelerde; Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, temel stratejik önceliklerden biri olmaya devam ettiğini kayda geçirmesi öngörülüyor. Bakan Fidan'ın, küresel sınamaların arttığı mevcut ortamda, aday ülke Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde, yapıcı bir zeminde ilerletilmesine katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsenmesinin önemini vurgulaması, AB genişleme sürecinin adil ve liyakate dayalı bir yaklaşım temelinde sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekmesi, bu çerçevede, Türkiye'nin tüm süreç ve temaslara diğer aday ülkelerle eşit şekilde dahil edilmesi yönündeki beklentinin altını çizmesi, Türkiye'nin AB üyeliğinin, Türkiye'ye sağlayacağı katkıların yanı sıra, AB açısından da Birliğin rekabet gücünü, dayanıklılığını ve küresel ölçekteki etkinliğini artıracak stratejik bir kazanım teşkil edeceğini vurgulaması ve bu doğrultuda, ikili ilişkilerde mevcut tıkanıklıkların süratle aşılabilmesi amacıyla, Türkiye-AB ilişkilerini sınırlandıran kararların (15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararları) tamamen kaldırılması başta olmak üzere, AB'nin somut ve yapıcı adımlar atmasının beklendiğini ifade etmesi bekleniyor.

Görüşmelerde ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Güney Kafkasya, Gazze ve Filistin'deki durum ile Suriye ve İran'daki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDEKİ GÜNCEL DURUM

Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde karşılıklı temaslar ivme kazandı. Bu kapsamda, ekonomi ticaret, göç ve güvenlik, bilim, araştırma, teknoloji ve yenilikçilik ile iklim başlıklarında Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog toplantıları yeniden başlatıldı; Türkiye, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantılarına (Gymnich) davet edildi; Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'deki faaliyetlerini kısmen tekrar başlattı.

Öte yandan, AB Zirvesi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Yüksek Temsilci Kaja Kallas ile birlikte, 7-8 Temmuz'da NATO Ankara Zirvesi nedeniyle Türkiye'yi ziyaret etmesi öngörülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret - Son Dakika

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