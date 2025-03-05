AB'den Yeni Elektronik Sınır Kontrol Sistemi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

AB'den Yeni Elektronik Sınır Kontrol Sistemi

AB, Şengen bölgesi için Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'ni onayladı; sınır güvenliği artacak.

05.03.2025 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İlhan  Baba

(BERLİN) - Avrupa Birliği (AB), Şengen bölgesine seyahat eden yolcuların giriş ve çıkışlarını dijital olarak kaydedecek Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES)'nin aşamalı olarak başlatılmasını onayladı. AB ülkelerinin içişleri bakanlıklarınca kabul edilen sistem, Şengen bölgesine giriş yapan yolcuların pasaport bilgileri, parmak izleri ve yüz görüntülerini dijital olarak kaydedip, düzensiz girişleri kontrol etmeyi ve yasa dışı geçişleri engellemeyi hedefliyor.

Avrupa Birliği (AB), Şengen bölgesine seyahat eden yolcuların giriş ve çıkışlarını dijital olarak kaydedecek 'Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES)'nin aşamalı olarak başlatılmasını onayladı. Defalarca ertelenen sistem, üye ülkelerin altyapı hazırlıklarını tamamlamasının gecikmesi nedeniyle hayata geçirilememişti. Yeni sistemle birlikte, AB'nin sınır güvenliği daha da artacak, Şengen bölgesine yasal giriş yapan yolcuların bilgileri otomatik olarak kaydedilecek ve vize ihlalleri daha etkili bir şekilde takip edilebilecek.

EES sistemi sayesinde sınır geçişleri daha verimli bir şekilde yönetilecek, yasa dışı girişler daha hızlı tespit edilecek. Yeni sistem, yolcuların kimlik bilgilerini dijital ortamda kaydederek sınır kapılarındaki bekleme sürelerini de azaltmayı amaçlıyor.

Sistem aşamalı olarak uygulanacak

AB ülkelerinin içişleri bakanlıklarınca kabul edilen yönetmeliğe göre, üye ülkeler EES sistemine aşamalı olarak geçiş yapabilecek veya tam kapasiteyle uygulamaya başlayabilecek. Ancak sistemin kesin olarak ne zaman tam anlamıyla devreye gireceği konusunda henüz net bir tarih belirlenmedi. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onay süreci devam ederken, AB Komisyonu'nun kesin tarih belirleme çalışmaları sürüyor.

AB ükeleri, yeni sisteme uygun sınır kontrol noktaları oluşturmak için altyapı hazırlıklarını hızlandırıyor. Yetkililer, sistemin tam kapasiteyle devreye girmesiyle birlikte, AB'nin sınır güvenliğinde çok daha etkin bir denetim mekanizması oluşacağını belirtiyor. Avrupa Parlamentosu'nun onayının ardından AB Komisyonu tarafından net bir tarih belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Göçmenler, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB'den Yeni Elektronik Sınır Kontrol Sistemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
19:56 Narin Güran’ın ölmeden önceki son isteği kahretti Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti
19:24 Çağla Şikel’in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı
19:10 Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş’ın önünü resmen kapattı Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
08:17 Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar’a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 21:09:37. #7.13#
SON DAKİKA: AB'den Yeni Elektronik Sınır Kontrol Sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.