AB, Gazze\'ye 120 Milyon Euro Yardım Gönderecek

Dünya

AB, Gazze'ye 2025 içinde 120 milyon avroluk yardım gönderileceğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Gazze'ye bu yıl içinde 120 milyon avro değerinde yardım gönderileceği bildirildi. Açıklamada, paketin içinde gıda, sağlık, barınak ve koruma yardımları ile su ve hijyen desteği olacağı kaydedildi. Bu yardımla 2023'ten bu yana AB'nin, Gazze'ye yaptığı toplam insani yardımların 450 milyon avronun üzerine çıktığı belirtildi.